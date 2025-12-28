Realme'nin 10.001 mAh Batarya Kapasitesine Sahip Telefonu Ortaya Çıktı

Realme'nin devasa baytaryaya sahip akıllı telefonu ortaya çıktı. Akıllı telefon endüstrisi uzun zamandır telefonun kalınlığına göre değişen 4000-6000 mAh arası batarya kapasitelerine sıkıştmıştı. Ancak bu durum yavaş yavaş değişmeye başladı. Üstelik bu değişim hızla devam ediyor. Biz de 7000 mAh'e alışmadan Realme'nin 10001 mAh bataryalı telefonu ortaya çıktı.

Realme'nin 10001 mAh Bataryalı Telefon

Bugün sokaktan geçen yüz kişiye telefonlarında en çok değiştirmek istedikleri özelliği sorsanız, muhtemelen büyük çoğunluk pil ömrü der. Bunun nedeni akıllı telefonlardaki batarya teknolojilerinin uzun zamandır yerinde sayması.

Kamera, işlemci, ekran ve neredeyse diğer tüm teknolojiler gelişirken, lityum iyon bataryalar bizi 5000 mAh'a hapsetti. Neyse ki silikon karbon batarya teknolojisinin çıkışı bu durumu değiştirdi. Realme GT 8 PRO gibi telefonlar, yavaş yavai 7000 mAh gibi batarya kapasiteleri ile karşımıza çıkmata başladı.

Üstelik bu sadece başlangıç oldu. Örneğin Honor'un kısa süre önce tanıttığı Honor Win ve Honor Win RT modelleri 10000 mAh batarya ile karşımıza çıkarak bizlere güzel sürprizler yapmayı başardı. Şimdi ise Realme bunun bir tık üstüne çıktı.

Realme'nin RMX5107 model numaralı bir prototipi kısa süre önce ortaya çıktı. Telefonun en ilginç özelliği ise 10001 mAh bataryası oldu. Aslında Realme, söz konusu telefonun prototipini geçtiğimiz mayıs ayında göstermişti.

Ancak bunun telefonun final hali olmadığını ve son versiyonda muhtemelen 7000 mAh'lık bir batarya kullanacaklarını açıklamıştı. Sürpriz bir şekilde sızdırılan 10001 mAh bataryalı RMX5107, 12 GB RAM ve 256 GB hafızaya sahip.

Telefon, işletim sistemi olarak Realme UI 7.0'ı kullanıyor. Sızıntı kaynağının aktardığı bilgilere göre Hi-Res yani yüksek kaliteli ses için özel bir sertifikaya sahip ve çok yakında Rusya'da satışa çıkacak. Balangıç için neden Rusya'nın seçildiği ise belirsiz.