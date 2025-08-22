OnePlus'tan 165Hz Ekranlı Telefon Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Geçtiğimiz yılın aralık ayında Ace 5 modelini duyuran OnePlus, yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Ace 6 olarak isimlendirilen telefonun bazı özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre yeni telefon 7800 mAh batarya kapasitesine ve çok güçlü bir işlemciye sahip olacak.

OnePlus Ace 6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Telefonun ekran altı parmak izi sensörü ile gelmesi bekleniyor. OnePlus Ace 5 Pro'da 6,78 inç ekran büyüklüğü, 120Hz yenileme hızı ve LTPO AMOLED ekran tercih edilmişti.

Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

Bu işlemci sadece yüksek grafikli oyunları akıcı şekilde oynatmakla kalmıyor aynı zamanda yüksek çözünürlüklü videoları düzenleme ve çoklu görev gibi zorlu işlerin de üstesinden kolayca gelebiliyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan OnePlus Ace 5 Racing'de Dimensity 9400e işlemcisine yer verilmişti.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelecek telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek görebiliriz.

OnePlus Ace 6 Ne Zaman Tanıtılacak?

Uzun süredir merakla beklenen OnePlus Ace 6'nın ekim ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı tarihte gelebileceğini belirtelim.