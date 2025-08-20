7000 mAh Bataryalı Çok Ucuz Telefon Tanıtıldı! 144Hz Ekranı Var

Realme, uygun fiyat etiketine sahip yeni bir telefon tanıttı. P4 5G olarak isimlendirilen telefon yüksek yenileme hızı, dev batarya, yüksek RAM kaapsitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Telefon için 18.499 rupi (8.696 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.

Realme P4 5G Özellikleri

6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Realme P4 5G, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 185 gram ağırlığındaki telefonda ekran altı parmak izi sensörü yer alıyor.

Telefon gücünü Dimensity 7400 Ultra işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci 4 adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve 4 adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içerçiyor. Realme P4 Pro 5G'de Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı Realme UI 6 ile beraber gelen Realme P4 5G, 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. 7000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip kamera bulunuyor.

163,34 x 75,88 x 7,58 mm boyutlarındaki P4 5G modelinde IP65 + IP66 sertifikası yer alıyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Telefonda ayrıca çift SIM (nano + nano) desteği de mevcut.

Realme P4 5G Fiyatı