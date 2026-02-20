Güçlü İşlemciye Sahip Xiaomi 17T Geliyor! Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Xiaomi yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Xiaomi 17T olarak isimlendirilen akıllı telefonun tanıtım tarihi ortaya çıktı. Yakında tanıtılması beklenen akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen bir Dimensity işlemci ile birlikte gelecek. Telefon ayrıca yüksek şarj hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip olacak.

Xiaomi 17T Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17T'nin 2026 yılının mayıs ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılan Xiaomi 15T şu anda Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla serinin yeni modelinin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Xiaomi 17T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: MediaTek Dimensity 8500

MediaTek Dimensity 8500 Batarya: 6500 mAh

6500 mAh Hızlı Şarj: 67W

67W Ön Kamera: 32 MP

32 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Telefoto Kamera: 50 MP

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 17T gücünü MediaTek Dimensity 8500 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.4GHz Cortex-A725, üç adet 3.2GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.2GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Xiaomi 15T'de ise Dimensity 8400 Ultra mevcut.

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefon 6500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Xiaomi 17T ayrıca 67W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Önceki modelde ise 5500 mAh batarya kapasitesi ve 67W hızlı şarj desteği tercih edilmişti.

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. telefonun ayrıca 12 GB RAM'e sahip olması bekleniyor.

Xiaomi 17T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 15T şu anda 36 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Xiaomi 17T'nin Xiaomi 15T'den daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 40 bin TL civarı başlangıç fiyat ile gelebilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim. Telefonun resmî fiyatı, lansmanın ardından belli olacak.