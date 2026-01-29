Motorola Bütçe Dostu Telefon Tanıttı! 8 GB RAM ve Dahası

Motorola Moto G17 Power tanıtıldı. Bununla birlikte telefonun teknik özellikleri, tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu. Fiyat etiketi henüz açıklanmadı ancak teknik özellikler göz önünde bulundurulduğunda telefon bütçe dostu fiyata sahip olabilir. Moto G17 Power, açık mavi, zeytin yeşili ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor.

Motorola Moto G17 Power Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.72 inç

6.72 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

1080 x 2400 piksel Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 3

Corning Gorilla Glass 3 Ekran Teknolojisi: LCD

LCD RAM: 4 GB / 8 GB

4 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB İşlemci: MediaTek Helio G81 Extreme

MediaTek Helio G81 Extreme Arka Kamera: 50 MP Sony LYTIA 600 + 5 MP ultra geniş açı + yardımcı sensör

50 MP Sony LYTIA 600 + 5 MP ultra geniş açı + yardımcı sensör Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 6000 mAh

6000 mAh Hızlı Şarj: 30W

30W İşletim Sistemi: Android 15

6,72 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Moto G17 Power, LCD ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunuyor. Akıllı telefon Bluetooth 5.4, Wi-Fi 2.4/5GHz, NFC, FM radyo, USB-C ile birlikte geliyor. Moto G17 Power'da ayrıca Dolby Atmos desteğine sahip stereo hoparlörler mevcut.

Motorola'nın yeni telefonunda Mali-G52 MC2 GPU ve MediaTek Helio G81 Extreme işlemcisi yer alıyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, iki adet 2.0 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.7 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Kısa süre önce tanıtılan Motorola Moto 17'de de aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 15 işletim sistemi ile bilrikte gelen akıllı telefon, 4 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. MicroSD desteği sayesinde depolama alanı arttırılabiliyor. Telefonda IP64 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, akıllı telefonun su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

201 gram ağırlığındaki akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony LYTIA 600 ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve yardımcı sensör yer alıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Telefon ayrıca Corning Gorilla Glass 3 ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Akıllı telefonda 6000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Motorola Moto 17 Power ayrıca 30W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefonun fiyat etiketi ve satış tarihi henüz belli değil.