10.000 mAh Bataryalı Telefon Yolda! 12 GB RAM'i Olacak

Realme, bu ayın ilerleyen günlerinde P serisi için yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. P4 Power olarak adlandırılan yeni telefon, başta yüksek batarya kapasitesi olmak üzere pek çok etkileyici özelliği ile kullanıcıların yeni ilgi odağı hâline gelecek gibi görünüyor.

Realme P4 Power'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Batarya Kapasitesi: 10.000 mAh

10.000 mAh RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Kablolu Ters Şarj Desteği: 27W

Realme P4 Power, 10.000 mAh batarya kapasitesi ile beraber gelecek. Henüz resmî bir açıklama olmasa da hiçbir işlem gerçekleştirilmediği takdirde telefonun tek şarjla 31 günden fazla pil ömrü sunacağı iddia ediliyor. Ayrıca cihazın şarjı yüzde 3'e düştüğünde dahi cihazın yaklaşık iki saat kullanılabileceği ileri sürülüyor.

Normal kullanımlarda en az 1,5 gün boyunca sorunsuz bir şekilde kullanılabileceği belirtilen telefon, 27W kablolu ters şarj desteği sayesinde başka telefon ya da cihazları şarj edebilecek. Ekran büyüklüğü henüz belirsizliğini koruyan telefon, AMOLED ekrana sahip olacak. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Realme 16 Pro+'ta da AMOLED ekran tercih edilmişti.

Yaklaşık 218 gram ağrılığına sahip olacağı öne sürülen cihaz, 12 GB RAM ile birlikte gelecek. Sanal RAM desteği sayesinde ek 14 GB RAM elde edilebilecek. Depolama tarafında ise 256 GB seçeneğini göreceğiz. Telefonun en büyük avantajı oyunlarda görülecek. Öyle ki şarjınız yüzde 10 seviyesinin altında olsa dahi FPS'in korunması hedefleniyor.

Bu arada Realme, şu anda ucuz telefon üzerinde çalışıyor. Neo 8 olarak adlandırılan bu model, Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden gücünü alacak. 8 GB, 12 GB, 16 GB ve 24 GB RAM seçenekleri sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1TB seçenekleri bulunacak. Ayrıca 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak.