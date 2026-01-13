Dev Bataryalı Ucuz Telefon Geliyor! 24 GB RAM ve Dahası

Raelme'nin Neo 8 modeli ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaay devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ekran özellikleri ortaya çıkan Realme Neo 8'in bu kez tanıtım tarihi açıklandı. Yapılan duyuruya göre akıllı telefon önümüzdeki hafta tanıtılacak. Android telefon yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil birçok özelliğe sahip olacak.

Realme Neo 8'in Tanıtım Tarihi

Realme Neo 8, 22 Ocak 2026 tarihinde Çin'de tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Global sürümün ne zaman geleceği henüz bilinmiyor. Akıllı telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modül üzerinde üç adet kamera ve LED flaş yer alacak.

Realme Neo 8'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB / 24 GB (LPDDR5x)

8 GB / 12 GB / 16 GB / 24 GB (LPDDR5x) Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1TB (UFS 4.1)

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1TB (UFS 4.1) Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Hızlı Şarj: 80W

80W Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera : 8 MP

: 8 MP Periskop Telefoto: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Boyut: 162 x 77,07 x 8,3 mm

162 x 77,07 x 8,3 mm Ağırlık: 215 gram

215 gram Yazılım: Android 16 + Realme UI 7

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 8​ Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Realme Neo 7'de ise MediaTek'in sekiz çekirdek işlemcisi Dimensity 9300+ bulunuyor.

Realme Neo 8'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme Neo 8'in 2.500 yuan (15.483 TL) civarında başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konuya dair resmî bir açıklamanın yapılmadığını, bu nedenle akıllı telefonun farklı bir fiyata sahip olabileceğini belirtelim. Serinin bir önceki modeli Neo 7 için 2.199 yuan (13.619 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti.