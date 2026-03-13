6 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon Ortaya Çıktı! AMOLED Ekranı Var

Realme, bütçe dostu yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. P4R 5G olarak adlandırılan telefonun RAM ve depolama seçenekleri ortaya çıktı. Android 16 tabanlı Realme UI 7.0 ile birlikte gelmesi beklenen telefon iki farklı RAM seçeneğine sahip olacak. Depolama tarafında da iki seçenek yer alacak.

Realme P4R 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

RAM: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ana Kamera: 50 MP

50 MP Parmak İzi Sensörü: Bulunacak.

Realme P4R 5G'de Kaç GB RAM Bulunacak?

P4R 5G, 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile birlikte gelecek. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Realme P4 5G'nin RAM tarafında 6 GB ve 8 GB, depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri tercih edilmişti.

Realme P4R 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun ekranı 6,7 inç civarı bir büyüklüğe sahip olabilir. Realme'nin yeni modeli, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. P4 5G'de 6,77 inç ekran boyutu, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 4500 nit maksimum parlaklık mevcut. Yeni modelde de yüksek parlaklık değeri görebiliriz.

Realme P4R 5G'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Bütçe dostu cihazda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alabilir. P4 5G'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Yeni telefon da 8 megapiksel ultra geniş açılı kameraya sahip olabilir. Cihaz ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilir.

Realme P4R 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme P4R 5G'nin 2026 yılının temmuz veya ağustos ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Realme P4 5G, geçtiğimiz yılın ağustos ayında tanıtılmıştı.

Realme P4R 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Bütçe dostu Android telefon Realme P4R 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Realme 12 Lite dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor. Dolayısıyla Realme P4R 5G'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

Realme P4R 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme P4 5G için 21 bin 499 rupi (10 bin 270 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. İki telefonun donanımı karşılaştırıldığında P4R 5G'nin P4 5G'den biraz daha uygun fiyata sahip olacağını söylemek mümkün. Buna göre yeni telefon, 19 bin rupi (9 bin 76 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Bu göz önünde bulundurulduğunda telefonun tahmini vergili fiyatı 18 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özelliklere göre Realme P4R 5G'nin kendi segmentinde iddialı olacağını düşünüyorum. Telefon, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunacak. Özellikle 60Hz yenileme hızına sahip bir telefondan 120Hz veya üzeri bir yenileme hızına sahip telefona geçildiğinde bu fark belirgin şekilde hissediliyor.

P4 5G'de Dimensity 7400 işlemcisi tercih edilmişti. P4R 5G'de de MediaTek'in orta sınıf bir işlemcisi bulunabilir. Dolayısıyla yeni telefon, internette gezinme ve sosyal medya kullanma gibi aktivitelerin yanı sıra mobil oyunlar için de yeterli bir performans sunacaktır.