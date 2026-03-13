vivo'nun 8 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefonu Performans Testine Girdi

vivo'nun bütçe dostu telefonu T5x 5G, Geekbench testinde ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Test sonuçlarına göre telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir Dimensity işlemci bulunacak. Bu işlemci hem günlük kullanımda hem de mobil oyunlarda yeterli bir performans sunacak.

vivo T5x 5G Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

vivo T5x 5G, V2545 model numarası ile Geekbench'te görüldü. Akıllı telefon tek çekirdek testinde 1.066 puan, çoklu çekirdek testinde 2.806 puana ulaştı. Tek çekirdek puanı, sosyal medya kullanma, web tarayıcısında gezinme ve kamera uygulamasını açma gibi tek çekirdek ağırlıklı işlerde telefonun ne kadar hızlı olduğunu gösteriyor.

Çoklu çekirdek puanı, işlemcinin tüm çekirdeklerini aynı anda kullandığı işlerdeki performansını gösteriyor. Özellikle oyun oynama, video düzenleme gibi yoğun işlem gücü gerektiren aktivitelerde çoklu çekirdek performansının önemli olduğunu belirtelim. Bu arada Geekbench'te telefonun 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

vivo T5x 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Dimensity 7400 Turbo

RAM: 8 GB

Ana Kamera: 50 MP Sony IMX852

Video Kaydı: 4K

Batarya: 7.200 mAh

Hızlı Şarj: 44W

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

vivo T5x 5G'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Bütçe dostu telefon, 7.200 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. T5x 5G, bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Cihaz ayrıca 44W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Serinin bir önceki modeli olan vivo T4x 5G'de ise 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 44W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

vivo T5x 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

T5x 5G'de MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 7400 Turbo yer alacak. Bu işlemci, League of Legends: Wild Rift, Mobile Legends ve PUBG Mobile dahil olmak üzere çoğu oyun için yeterli bir performans sunuyor. Önceki modelde ise MediaTek'İn sekiz çekirdekli işlemcisi Dimensity 7300 bulunuyor.

vivo T5x 5G'nin Kamerası Nasıl Olacak?

Serinin yeni modelinde 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX852 ana kamera bulunacak. Telefon 4K çözünürlüğünde video kaydı yapabilecek. Ön kameranın çözünürlüğü henüz belli değil. T4x 5G'de 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut. Yeni telefonda da aynı çözünürlüğe sahip ön kamera yer alabilir.

🚀 Launching on 17th March, 12 PM. — vivo India (@Vivo_India) March 10, 2026

vivo T5x 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Yeşil ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip vivo T5x 5G, 17 Mart 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan vivo T4x 5G, geçtiğimiz yılın mart ayında tanıtılmıştı.

vivo T5x 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Orta segment telefonlar arasına katılmaya hazırlanan vivo T5x 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili bir açıklama yapılmadı. vivo'nun Y31 5G ve Y29 dahil olmak üzere çok sayıda akıllı telefonu Türkiye'de satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda T5x 5G'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

vivo T5x 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo T5x 5G'nin 20 bin rupiden daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı söyleniyor. Bu da güncel kurla 9 bin 554 TL'ye denk geliyor. Buna göre telefonun tahmini vergili fiyatı 18 bin TL civarı olabilir. T5x 5G'nin Türkiye fiyatına dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Benim için batarya kapasitesi çok önemli. Örneğin şu an kullandığım telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Yoğun kullanımda telefonu birkaç kez şarj etmek zorunda kalıyorum. Bu da deneyimi olumsuz yönde etkiliyor. 7.200 mAh batarya kapasitesines ahip vivo T5x 5G ise uzun pil ömrü sunacak. Böylece kullanıcılar bu telefonu gün içinde sık sık şarj etmek zorunda kalmayacak.

Telefon yalnızca pil ömrüyle değil aynı zamanda işlemcisiyle de dikkatimi çekti. MediaTek'in orta sınıf işlemcisi hem sosyal medya kullanma ve internette gezinme gibi aktiviteleri rahatlıkla yerine getirecek hem de mobil oyunlarda yeterli bir performans sunacak. Bu arada cihaz belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı da olacak. Bence bu çok önemli bir avantaj.