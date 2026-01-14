Bu Telefonun Dev Bataryası, Powerbank'leri Bile Kıskandıracak

Realme, P5 isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber Realme P5'in özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon, dev batarya sayesinde çok uzun pil ömrü sunacak. Şimdiden merakla beklenmeye başlanan akıllı telefon ayrıca üçlü kamera sistemi ile birlikte gelecek.

Realme P5'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 10.000 mAh

10.000 mAh Ana Kamera: 50 MP

50 MP İkinci Kamera: 8 MP

8 MP Üçüncü Kamera: 2 MP

2 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ortaya çıkan bilgilere göre Realme P5, 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece akıllı telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Realme P4 5G'de 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde üçüncü kamera yer alacak. Ön kameranın ise 16 megapiksel çözünürlüğünde olması bekleniyor. P4 5G'nin arka yüzeyinde ise 50 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açılı kameralar mevcut.

Depolama tarafında 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek sunulabilir. Telefon ayrıca AMOLED ekran ile birlikte gelebilir. Serinin bir önceki modelinde ise 6,77 inç ekran büüyklüğü, 1080 x 2392 pikse lçözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve yaklaşık 388 PPI piksel yoğunluğu yer alıyor. Yeni telefonda da 120Hz veya 144Hz yenileme hızı görebiliriz.

Realme P5'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme P4 5G'nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 18.499 rupi (8.834 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Realme P5'in ise 20 bin rupi (9.551 TL) civarı bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.