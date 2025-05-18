Rockstar, GTA 6 İle Birlikte Özel Bir RDR Oyunu İçin de Kolları Sıvadı!

2018 yılında piyasaya sürülen Red Dead Redemption 2’nin ardından tüm odağını Grand Theft Auto 6’ya çeviren Rockstar ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Aktarılanlara göte şirket, GTA 6'nın çıkış tarihi yaklaşırken popüler eski oyunlarının yeni versiyonlarını piyasaya sürmek için için kolları sıvadı.

Geçtiğimiz hafta gündeme gelen GTA 4 Remastered söylentilerinin ardından şimdi de Red Dead Redemption serisiyle ilgili benzer söylenti gündeme geldi.. Bildiğiniz gibi Rockstar, 2020’de çıkış yapan PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için GTA 5’i güncellemişti. Ancak Red Dead Redemption 2 için benzer bir yükseltme şimdiye kadar söz konusu değildi. Yeni iddialara göre bu durum yakın zamanda değişebilir.

RDR 2, PS5

, Xbox ve Yeni Switch 2'ye Geliyor!

Oyun dünyasında güvenilirliğiyle bilinen kaynaklara göre Rockstar, Red Dead Redemption 2’nin PlayStation 5, Xbox Series ve piyasya sürülmesine günler kalan Switch 2 için optimize edilmiş yeni sürümünü duyurmaya hazırlanıyor. Bu versiyonlarda grafik ve performans iyileştirmeleriyle birlikte daha modern bir oyun deneyimi sunulacağı belirtiliyor.

Aslında Red Dead Redemption 2'nin Switch 2 için çıkacağına dair söylentiler geçen yıl da ortaya çıkmıştı. Take-Two'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı “Switch 2’yi destekleyeceğiz” açıklaması ise bu söylentileri güçlendiriyor. Rockstar cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmese de, oyun dünyasında oyunun konsollara yönelik yeni versiyonun heyecanla beklendiğini söyleyebiliriz.

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