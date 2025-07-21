Oyun Canavarı Telefon Geliyor! Dünyanın En Güçlü İşlemcisine Sahip

Geçtiğimiz yılın kasım ayında 24 GB RAM'e sahip Red Magic 10 Pro+ ve Magic 10 Pro tanıtılmıştı. Tanıtımın ardından yeni telefonlar merakla beklenmeye başlanmıştı. Bir sızıntı sonucunda Red Magic 11 Ultra olarak isimlendirilecek telefonun bazı özellikleri ortaya çıktı.

Red Magic 11 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre Red Magic 11 Ultra'da Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisi yer alacak. Red Magic 10 Pro+ ve 10 Pro'da iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Telefonun 12 GB, 16 GB ve 24 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunması bekleniyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri yer alabilir. Telefon ayrıca 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyebilir.

Ekran altı parmak izi sensörü ile gelecek telefon, AMOLED ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı sunabilir. Peki, 7000 mAh civarı batarya kapasitesi ile gelmesi beklenen Red Magic 11 Ultra ne zaman çıkacak?

Red Magic 11 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi oyuncu telefonları arasına katılmaya hazırlanan Red Magic 11 serisinin ekim veya kasım ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonların farklı tarihte tanıtılabileceğini belirtelim.