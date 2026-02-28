Telefonunuzda Isınma Problemi mi Var? İşte Bu Cihaz Bütün Derdinizi Çözecek
Telefonlarınızı buz gibi yapacak RedMagic Cooler 8 Pro tanıtıldı. 36W soğutma gücü ve Magsafe desteğiyle gelen cihazın fiyatı ve diğer özellikleri haberimizde!
⚡ Önemli Bilgiler
- Red Magic Cooler 8 Pro, 36W gücündeki termoelektrik soğutucusuyla yüzey sıcaklığını -25 dereceye kadar düşürerek oyun performansını koruyor.
- MagSafe desteği sayesinde iPhone modellerine manyetik olarak yapışabilen cihaz, aparatlar yardımıyla Android telefonlarla da uyumlu çalışıyor.
- Ön siparişe açılan Red Magic Cooler 8 Pro, 9 Mart tarihinde satışa sunulacak. Cihaz, 39 Dolarlık fiyat etiketine sahip.
Mobil oyun dünyasında grafik kalitesi arttıkça akıllı telefonların işlemcilerin üzerindeki yük de her geçen gün artıyor. Oyuncuların en büyük kabusu olan ısınma ve buna bağlı olarak FPS düşüşü sorununa Red Magic'ten iddialı bir çözüm geldi. Şirket, telefonunuzu adeta buzdolabına çevirecek yeni aksesuarı RedMagic Cooler 8 Pro modeliyle bu sorunu kökten çözmeyi hedefliyor.
RedMagic Cooler 8 Pro Özellikleri Neler?
Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ve oldukça beğenilen Cooler 6 Pro'nun bir üst versiyonu olan Cooler 8 Pro'nun, en dikkat çeken özelliği 36W değerindeki soğutma gücü. Bir önceki modelde bulunan 30W'lık güce kıyasla yapılan bu artış, cihazın performansına doğrudan yansıyor. Şirketin paylaştığı laboratuvar verilene göre Cooler 8 Pro, gelişmiş termoelektrik soğutma modülü sayesinde temas ettiği yüzeyde 80 dereceye varan bir sıcaklık düşüşü sağlayabiliyor.
Şirket, kontorollü test ortamlarında elde verilere göre, cihazın soğutma yüzeyinin -25 dereceyi gördüğünü iddia ediyor. Bu soğutma kapasitesi daha net ifade etmemiz gerekirse; PUBG Mobile veya Genshin Impact gibi sistemi aşırı yoran ve telefonu alev topuna çeviren oyunları, artık FPS düşüşü yaşamadan ve cihazınız ısınmadan oynabilmeniz demek. Üstelik tüm bu soğutma gücüne rağmen Cooler 8 Pro, sadece 36 dB ses seviyesinde çalışarak oyun keyfinizi bozmuyor.
Uyumluluk tarafında da kullanıcıları sevindirecek detaylar var. Tanıtım görsellerinde iPhone üzerinde sergilenen soğutucu, MagSafe desteği sayesinde manyetik olarak yapışabiliyor. Ancak cihaz sadece Apple uyumluluğuna sahip değil. Cooler 8 Pro, uygun aparatlarla Xiaomi, Pixel ve diğer Android telefonlarla da sorunsuz şekilde kullanılabilecek.
RedMagic Cooler 8 Pro Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Şu an da ön siparişe açılan RedMagic Cooler 8 Pro, 9 Mart tarihinde satışa sunulacak. Merakla beklenen ürün, 39 Dolar fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak. Cihazın, şu an için Türkiye'de ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatının ne olacağı belirsizliğini koruyor. Cooler 8 Pro'nun fiyatını göz önüne aldığımızda, eklenen vergilerle dahi ürünün Türkiye pazarına uygun bir fiyatla giriş yapacağını tahmin ediyoruz.