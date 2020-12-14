Reddit, TikTok Rakibi Dubsmash’i Satın Aldı!

Reddit, TikTok rakibi Dubsmash’i satın aldığını duyurdu. Reddit, söz konusu satın alma işlemi ile birlikte popüler sosyal medya platformu TikTok’a rakip oldu. Kullanıcıların kısa videolar paylaşabilmesine olanak sağlayan sosyal medya platformu Dubsmash’in satın alınması ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Reddit, TikTok Rakibi Dubsmash’i Neden Satın Aldı?

Çok kısa süre içerisinde oldukça hızlı bir şekilde dünya genelinde popüler olan TikTok’un rakipleri artıyor. Kısa süre önce Instagram, Reels özelliği ile popüler sosyal medya platformuna rakip olmuştu. YouTube ise “Shorts” isimli özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Instagram ve YouTube’u Snapchat de takip etmişti ve Spotlight özelliği kullanıma sunulmuştu.

Instagram ve Snapchat’in ardından Reddit de tüm dünyada çok popüler olan sosyal medya platformu TikTok’a rakip oldu. Şirket bugün yaptığı açıklama ile birlikte kısa video paylaşım platformunu satın aldığını duyurdu. Dünya genelinde en büyük forum sitesi olan Reddit satın alma işleminin ayrıntıları ile ilgili bilgi paylaşmadı. Peki, Reddit, TikTok rakibi Dubsmash’i neden satın aldı?

2015 yılında kullanıcıların kullanımına sunulan Dubsmash, TikTok’un 2016 yılında çıkışını gerçekleştirmesine rağmen istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etti. Platform, ocak ayında aylık 1 milyar video görüntülemesi elde ederek büyük bir başarının altına imza attı. Elbette TikTok’un aylık video görüntüleme sayısı çok daha yüksek. TikTok’un yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde 37 milyar aylık video görüntülemesine sahip olduğunu belirtelim.

Dubsmash uygulamasının geliştiricisi Suchit Dash, uygulama ile ilgili bazı bilgiler paylaştı. Kullanıcıların yüzde 30’luk kısmının günlük videolar oluşturarak içerik ürettiğini söyledi. Dash, ayrıca uygulama ile ilgili olarak insanların sesini duyurması konusunda harika bir platform olduğunu söyledi. Suchit Dash tarafından paylaşılan bilgilere göre uygulamadaki kullanıcıların yüzde 70’i kadın ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki siyahi gençlerin neredeyse dörtte biri platformu kullanıyor.

Dubsmash, App Store ve Google Play Store uygulama mağazaları üzerinden ayrı bir uygulama olarak var olmaya devam edecek. Reddit, platformun video oluşturma araçlarını kendi uygulamasına eklemeyi planlıyor. Popüler sosyal ağ, geçitğimiz günlerde günlük 52 milyon aktif kullanıcısı olduğunu açıklamıştı. Bu, yıllık bazda yüzde 44 artış olduğunu gözler önüne seriyor. Eğlenceli kısa videolar, bu sayıyı artırmak ve mevcut kullanıcıların uygulamada daha fazla zaman geçirmesini sağlamak için önemli bir adımdır.