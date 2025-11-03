En Güçlü Android Telefonlar Açıklandı! Zirvede Oyun Telefonu Var
AnTuTu tarafından paylaşılan raporla birlikte en güçlü Android telefonlar belli oldu. İşte büyük başarı elde eden telefonların yer aldığı liste!
⚡ Önemli Bilgiler
- RedMagic 11 Pro+, AnTuTu testinde 4 milyon 132 bin 403 puan alarak zirvede konumlandı.
- OnePlus 15, AnTuTu testinde 4 milyon 31 bin 998 puan ile ikinci sırada yer aldı.
- iQOO 15, 4 milyon 30 bin 245 puan ile üçüncü sırada bulunuyor.
AnTuTu yeni bir rapor paylaştı. Bu raporla beraber geçtiğimiz ayın en güçlü Android telefonları belli oldu. Çok güçlü donanıma sahip telefonların yer aldığı listede oyun telefonu RedMagic 11 Pro+ zirvede konumlanarak büyük bir başarının altına imza attı. Listede ayrıca vivo, iQOO, OPPO, Honor, Redmi ve Realme'nin telefonları da bulunuyor.
AnTuTu'ya Göre En Güçlü Telefonlar (Ekim 2025)
- RedMagic 11 Pro+: 4 milyon 132 bin 403 puan
- OnePlus 15: 4 milyon 31 bin 998 puan
- iQOO 15: 4 milyon 30 bin 245 puan
- Honor Magic 8: 4 milyon 28 bin 333 puan
- Honor Magic 8 Pro: 4 milyon 27 bin 702 puan
- vivo X300 Pro: 4 milyon 10 bin 619 puan
- Realme GT 8 Pro: 3 milyon 915 bin 526 puan
- OPPO Find X9: 3 milyon 814 bin 196 puan
- Redmi K90 Pro Max: 3 milyon 797 bin 111 puan
- vivo X300: 3 milyon 720 bin 4 puan
Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alan RedMagic 11 Pro+, AnTuTu testinde 4 milyon 132 bin 403 puana ulaştı. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.
İkinci sırada 4 milyon 31 bin 998 puan alan OnePlus 15 konumlandı. Snapdragon 8 Elite Gen 5'e sahip olan telefon, güçlü işlemcinin yanı sıra 7.300 mAh batarya kapasitesi, 120W hızlı şarj teknolojisi, 165Hz yenileme hızı ve 1272 x 2772 piksel çözünürlük dahil birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.
Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine sahip olan iQOO 15, 4 milyon 30 bin 245 puan alarak üçüncü sırada yer aldı. 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi, 100W hızlı şarj teknolojisi, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.
Honor Magic 8, 4 milyon 28 bin 333 puan ile dördüncü sırada konumlandı. Gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alan telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi, 90W hızlı şarj desteği, 1256 x 2760 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor.