Telefon Değil Adeta Mücevher: Altın Kaplamalı Oyuncu Telefonu Tanıtıldı!

Mobil oyun dünyasının popüler isimlerinden Nubia yeni yıla oldukça gösterişli bir giriş yaptı. Şirket, geçtiğimiz yılın ekim ayında Çin'de vitrine çıkardığı performans canavarı RedMagic 11 Pro+ modelinin, görenleri kendine hayran bırakan "Golden Saga" isimli özel sürümünü resmen tanıttı.

Standart modelin teknik gücünü, lüks ve premium malzemelerle harmanlayan yeni versiyon özellikle tasarım detaylarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Gelin, altın kaplamlı bu yeni cihazın özelliklerine ve fiyatına hep birlikte yakından bakalım.

RedMagic 11 Pro+ Golden Saga'nın Özellikleri

Yeni telefon adından da anlayacağınız üzere altın ve diğer değerli malzemelerle geliştirildi. Cihazın arka panelinde süper otomobillerde görmeye alışık olduğumuz karbon fiber malzeme kullanılırken, dış yüzeyde dayanıklılık için safir cam tercih edilmiş. Çerçevelerde ise ayna parlaklığında gümüş kaplamadan bir yapı bizleri karşılıyor.

Ancak asıl sürpriz cihazın soğutma sisteminde yer alıyor. Nubia, ana versiyonda bulunan buhar odacıklı soğutma sistemini yeni modelinde altınla kapladığını belirtiyor. Bunun yanı sıra soğutma sistemine bağlı olan hava kanallarının da altın-gümüş detaylarla süslendiği ifade ediliyor.

Teknik tarafta ise standart modelden aşina olduğumuz güçlü özellikler bu modelde de mevcut.

Ekran: 6,85 inç, 1.5K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan OLED panel

Fiyatı Ne Kadar?

Peki bu lüksün bedeli ne? RedMagic 11 Pro+ Golden Saga, Çin'de çok yakında ön siparişe açılacak. Sadece 24 GB RAM ve 1 TB depolama seçeneğiyle satışa sunulacak özel sürümün fiyatı 9.899 yuan (yaklaşık 1.415 Dolar) olarak belirlendi. Cihazın küresel pazara gelip gelmeyeceği ise şimdilik merak konusu.

