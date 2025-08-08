Xiaomi'den 7000 mAh Bataryalı Ucuz Telefon! 144Hz Ekranı Var

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında 120Hz ekranlı bütçe dostu telefon Redmi 14C'yi duyuran Xiaomi, kısa süre önce Malezya'da Redmi 15 5G isimli yeni bir telefon satışa sundu. 729 Malezya Ringgiti (6.994 TL) fiyat etiketine sahip telefon, dev batarya ve yüksek yenileme hızıyla öne çıkıyor.

Redmi 15 5G Özellikleri

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Redmi 15 5G, IPS LCD ekran üzerinde Full HD+ çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 288Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Telefonun ıslak parmaklarla bile rahatça kullanılabilmesi için Wet Touch Technology 2.0 özelliği bulunuyor.

Xiaomi'nin bütçe dostu telefonu gücünü Snapdragon 6s Gen 3 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.3 GHz Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı Xiaomi HyperOS 2.0 ile birlikte gelen telefonda 7000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Telefon 33W kablolu hızlı şarj, 18W ters şarj teknolojilerini destekliyor. Telefonun yan tarafında parmak izi sensörü de mevcut.

Redmi 15 5G modeli Hi-Res Audio ve Dolby Atmos teknolojileri sayesinde yüksek çözünürlüklü ses deneyimi sunuyor. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve ikinci kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor.

Telefonda IP64 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Peki, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip Redmi 15 5G'nin fiyatı ne kadar?

Redmi 15 5G Fiyatı

Redmi 15 5G'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 729 Malezya Ringgiti (6.994 TL) fiyat etiketi belirlendi. 18 Ağustos'ta Hindistan'da satışa sunulacak telefonun Türkiye'ye ne zaman geleceği ise henüz belli değil.