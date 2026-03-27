Xiaomi Ucuz Android Telefon Tanıttı! 120Hz Ekran ve Dahası

Xiaomi'nin uygun bir fiyat etiketine sahip olan yeni telefonu Redmi 15A'nın tanıtımı gerçekleştirildi. Bununla birlikte akıllı telefonun bütün özellikleri ve fiyatı netlik kazandı. Dikkat çekici tasarımla birlikte gelen yeni cihaz, özellikle yüksek batarya kapasitesi ve yenileme hızı ile ön plana çıkıyor.

Redmi 15A'nın Özellikleri Neler?

Ekran Büyüklüğü: 6.9 inç

Ekran Çözünürlüğü: HD+

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Maksimum Parlaklık: 810 nit

İşlemci: Unisoc T8300

RAM ve Depolama: 4 GB / 6 GB RAM

Depolama: 64 GB / 128 GB

microSD Desteği: Mevcut

Arka Kamera: 32 MP ana kamera

Ön Kamera: 8 MP

Dayanıklılık: IP52 sertifikası

Güvenlik: Yan tarafta parmak izi okuyucu

Batarya Kapasitesi: 6.300 mAh

Hızlı Şarj: 15W

Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Redmi 15A'nın Ekran Özellikleri Neler?

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Redmi 15A, IPS LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 810 nit maksimum parlaklık sunuyor. Telefonun kullanıcılara sunduğu en büyük avantajlardan biri, yenileme hızında yatıyor. Çözünürlük bazıları için düşük kalabilir ancak yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde etmeye devam etmek mümkün. Parlaklık değeri ise yoğun gün ışığı için biraz yeterli kalabilir.

Redmi 15A'da Hangi İşlemci Var?

Cihaz, gücünü Unisoc T8300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide 2.2 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı adet olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Subway Surfers City ve Clash of Clans gibi oyunlarda yeterli performansa sahip olabilirsiniz.

Redmi 15A'nın Kamera Özellikleri Neler?

Akıllı telefonun arka tarafında 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Arka kamerasının Instagram ve benzeri sosyal medya platformları için ideal olduğu söylenebilir. Ayrıca ön kamerası da görüntülü görüşmeler için de yeterli performansı elde etmenize yardımcı olacaktır.

Redmi 15A'da Kaç mAh Batarya Var?

Cihaz, 6.300 mAh batarya kapasitesi ile sunuyor. Ayrıca 15W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde telefonu uzun bir süre boyunca kullanabilirsiniz ancak büyük batarya göz önüne alındığında şarj hızının biraz yetersiz kalması muhtemel. Bu, cihazınızın şarj olması için uzun bir süre beklemek zorunda kalmanıza neden olabilir.

Redmi 15A Kaç GB RAM ve Depolama Sunuyor?

Yeni Redmi telefon, 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile geliyor. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB seçenekleri mevcut. İşletim sisteminin hâlihazırda depolama alanının zaten büyük bir kısmını kaplayacağını göz önünde bulundurduğumuzda 64 GB'lık pek iyi bir seçim olmayabilir. 128 GB ise bulut depolama hizmeti kullananlar açısından ideal olabilir. Elbette ki microSD desteği sayesinde bu depolama alanını artırmak mümkün.

Redmi 15A Suya Dayanıklı mı?

Cihaz, IP52 sertifikasına sahip. Bu, akıllı telefonun toz ve su sıçramalarına karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Yani sağanak yağmur altında telefonu kullanmanız riskli olabilir fakat günlük hayatta karşılaşılabilecek küçük çaplı kazalar hakkında endişelenmenize gerek yok. Öte yandan çok yoğun toza maruz kalmamasına da dikkat edilmesi gerektiğini belirtelim.

Redmi 15A Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi'nin yeni Android telefonu, ilk olarak Hindistan pazarı için piyasaya sürüldü. Henüz Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine ilişkin resmî bir açıklamada bulunulmadı fakat Redmi 15C de dahil olmak üzere şu an pek çok Redmi telefon Türkiye'de satışta. Yani bu yeni modelin de Türkiye'ye gelmesi muhtemel.

Redmi 15A'nın Fiyatı Ne Kadar?

Redmi 15A'nın 4 GB RAM ve 64 GB depolama sunan sürümü için 12.999 rupi (6 bin 101 TL), 4 GB RAM ve 128 GB depolama sunan sürümü için 14.499 rupi (6 bin 805 TL), 6 GB RAM ve 128 GB depolama sunan sürümü için 16.499 rupi (7 bin 744 TL) fiyat etiketi belirlendi. Türkiye'ye gelmesi durumunda başlangıç fiyatının vergiler ve ek maliyetlerle birlikte 11 bin 650 TL'yi bulması muhtemel. Konuya ilişkin resmî açıklama yapılmadığını, fiyatın değişebileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Redmi 15A'nın giriş segmenti bir telefon olduğunu göz önünde bulunduracak olursak özelliklerinin epey iddialı olduğunu söyleyebilirim. Büyük batarya, yüksek yenileme hızı ve oyunlar için yeterli performans sunan bir işlemci ile geliyor. Uygun fiyatlı bir akıllı telefon olması da bana göre bir diğer avantaj olarak öne çıkıyor.