Xiaomi'den 12.000 mAh Bataryalı Ucuz Tablet Geliyor! 6 GB RAM'i Var

Xiaomi yeni bir tablet tanıtmaya hazırlanıyor. Redmi Pad 2 Pro olarak isimlendirilecek bütçe dostu Android tabletin bazı özellikleri ortaya çıktı. Szıdırılan bilgilere göre tablet 12.000 mAh batarya kapasitesi ve 6 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Redmi Pad 2 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Redmi Pad 2 Pro'nun tanıtım görselleri ortaya çıktı. Sızdırılan görüntülere göre yeni tablet 12,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Bu ekranda 2.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunulacak. Haziran ayında tanıtılan Redmi Pad 2'de 11 inç ekran büyüklüğü, 1600 x 2560 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Redmi Pad serisinin yeni modeli gücünü Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Orta segmentte konumlanan bu işlemci, amiral gemisi işlemciler kadar güçlü değil ancak kendi segmentinde oldukça iyi bir performans sergiliyor. Fiyat performans odaklı bir işlemci olan Snapdragon 7s Gen 4, oyun oynama, sosyal medya kullanma ve internette gezinme gibi aktiviteleri sorunsuz şekilde yerine getirebiliyor.

12.000 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Dev batarya sayesinde tablet uzun süreli kullanım imkânı sunacak. Redmi Pad 2 Pro'da ayrıca 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunacak. RAM ve depolama tarafında birden fazla seçenek sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

Çok şık bir tasarıma sahip olan tabletin ön ve arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Gri renk seçeneğiyle birlikte gelecek tablette 3,5 mm kulaklık girişi ve Dolby Atmos destekli hoparlör yer alacak. 890 gram ağırlığındaki tabletin eylül ayının sonunda veya ekim ayında tanıtılması bekleniyor.

Redmi Pad 2 Pro'nun Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

2024 yılının nisan ayında tanıtılan Redmi Pad Pro şu anda 9.999 TL başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor. Redmi Pad 2 Pro'nun ise 12 bin TL civarı fiyat etiketiyle satılacağı tahmin ediliyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.