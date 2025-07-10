Xiaomi'den Çok Ucuz Telefon Geliyor! Dev Bataryası Var

Geçtiğimiz yıl Redmi 14C'yi duyuran Xiaomi, serinin yeni telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber Redmi 15C'nin fiyatı ortaya çıktı. Ayrıca telefonun bir görüntüsü de paylaşıldı. Böylece telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağı da belli oldu.

Redmi 15C'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Sızdırılan bilgilere göre Redmi 15C'nin 4 GB RAM ve 128 gB depolama alanına sahip sürümü 133,90 euro (6.292 TL), 4 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 154,90 euro (7.299 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Redmi 15C'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre MediaTek Helio G99 yer alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Redmi 14C'de MediaTek Helio G81 Ultra, Redmi 13C'de ise MediaTek Helio G85 tercih edilmişti.

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 120Hz ekran yenileme hızı sunacak. 6000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Android 15 tabanlı HyperOS 2.2 ile birlikte gelecek telefonda 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği olacak. RAM tarafında ise birden fazla seçeneğin yer alması bekleniyor.