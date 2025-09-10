Çok Ucuz Telefonun Özellikleri Sızdı! Çıkınca Ortalık Karışacak

Redmi, geçtiğimiz yıl eylül ayında yalnızca Çin pazarına özel olarak Redmi 14R 5G modelini tanıtmıştı. Şimdi ise gözler şirketin yeni nesil telefonu Redmi 15R 5G’ye çevrilmiş durumda. Merakla beklenen cihazla ilgili önemli bir gelişme yaşandı ve Redmi 15R 5G’nin teknik özellikleri gün yüzüne çıktı.

Beklenen Redmi 15R 5G Özellikleri

China Telecom sitesinde ortaya çıkan Redmi 15R 5G, söylentilere göre 6,9 inç büyüklüğünde, HD+ çözünürlük sunan IPS LCD ekranla gelecek. Telefonun boyutu 171.66 x 79.47 x 7.99 mm olacakken, ağırlığı ise 205 gram olacak.

Cihazın kalbinde MediaTek Dimensity 6300 işlemci bulunacak. Ayrıca 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar depolama seçenekleri sunulacak. 33W hızlı şarj destekli 6.000mAh bataryaya sahip olacak model, yazılım bakımındansa Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 üzerinde çalışacak.

Arka tarafında ise 13 MP ana kameraya yer verecek akıllı telefonun ön yüzündeyse 5 MP özçekim kamerası bizleri karşılayacak. Beklenen Redmi 15R 5G özellikleri şu şekilde sıralandı:

Ekran: 6.9 inç IPS LCD, HD+ çözünürlük

Redmi 15R 5G Tanıtım Tarihi

Daha önceki sızıntılara göre Redmi 15R 5G, 11 Eylül'de yani yakında duyurulacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Modelden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.