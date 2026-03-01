120 Hz Ekranlı Çok Ucuz Telefon Tanıtıldı! Devasa Bataryası Var

Xiaomi'nin alt markası Redmi, uygun fiyatlı telefonlar kataloğuna bir yenisini daha ekledi. Öyle ki uzun bir süredir merakla beklenen Redmi A7 Pro 4G nihayet tanıtıldı. Böylelikle cihazın neler sunduğu belli oldu. İşte Redmi A7 Pro 4G teknik özellikleri ve fiyatı...

Redmi A7 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz İşlemci: Unisoc T7250 (12 nm)

Unisoc T7250 (12 nm) RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 13 MP + AI kamera

13 MP + AI kamera Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Hızlı Şarj: 15W

15W Renk Seçenekleri: Siyah, mavi, yeşil, turuncu

Siyah, mavi, yeşil, turuncu İşletim Sistemi: Xiaomi HyperOS

Xiaomi HyperOS Fiyat: 101 dolar

Endonezya'da tanıtılan akıllı telefon, 6,9 inç boyutunda IPS LCD ekrana sahip. Bu panel 120 Hz yenileme hızıyla destekleniyor. Buna göre akıcı bir deneyim sunduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte cihaz, Unisoc T7250 işlemcisinden güç alıyor.

Genellikle bütçe dostu telefonlarda gördüğümüz bu yonga seti maalesef PUBG Mobile ve Genshin Impact gibi en iyi grafikli mobil oyunlarda biraz zorlanabilir. Belki en düşük grafiklerde oynamayı mümkün kılabilir. Among Us, Subway Surfers, Candy Crush ve Clash of Clans gibi oyunları ise rahatlıkla oynatabilir.

8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip Redmi A7 Pro, HyperOS üzerinde çalışıyor. Ön tarafında 8 MP özçekim kamerasına yer veriyorken, arka taraftaysa 13 MP ana kamera ve buna eşlik eden yapay zekâ destekli bir sensör bulunuyor.

Öte yandan 6.000 mAh'lik bataryadan güç çekerek bütçe dostu olmasına rağmen uzun kullanım süresi sunan akıllı telefon, 15W şarjla besleniyor. Son olarak modelin renk seçenekleri ise siyah, mavi, yeşil ve turuncu şekilde.

Redmi A7 Pro Fiyatı

Redmi A7 Pro'nun 101 dolar fiyata sahip olduğu açıklandı. Telefon şu anda ön sipariş sürecinde ve 13 Mart itibarıyla satışa sunulacak. Türkiye’de satılıp satılmayacağı ise henüz net değil. Ancak bu noktada beklentiler, ülkemize gelmeyeceği yönünde. Eğer Türkiye'de de tanıtılırsa, vergiler de dahil olacak şekilde yaklaşık 9 bin TL fiyatla satışa çıkabilir.

Editörün Yorumu

Redmi A7 Pro, uygun fiyatına rağmen büyük ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 6.000 mAh batarya sunuyor. PUBG Mobile gibi ağır oyunlarda yüksek performans gösteremiyor olsa da fiyatına göre tatmin edici bir performans sunacağını düşünüyorum.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Redmi A7 Pro özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.