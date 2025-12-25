16 GB RAM'li Oyun Telefonu Yolda! OLED, Dev Batarya ve Dahası

OnePlus'ın merakla beklenen oyun telefonu hakkında önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi ortaya çıkan OnePlus Turbo'nun bu kez renk seçenekleri sızdıırldı. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefon üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Telefon ayrıca hem güçlü işlemci hem de dev bataryasıyla da öne çıkacak.

OnePlus Turbo'nun Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı

Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus Turbo, siyah, yeşil ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak. Metal orta çerçeveye sahip akıllı telefonda ultrasonik parmak izi sensörü bulunacak. Ekran altına entegre edilecek bu teknoloji hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak.

OnePlus Turbo'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Batarya: 9.000 mAh

9.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

Snapdragon 8s Gen 4 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB İşletim Sistemi: Android 16

OnePlus Turbo, gücünü Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Telefonda bu işlemci sayesinde En iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

Telefonda 9.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Turbo, 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Telefon ayrıca 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak.

OnePlus Turbo Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi oyuncu telefonları arasında yerini almaya hazırlanan OnePlus Turbo'nun 2026 yılının ocak ayında Çin'de tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte katlanabilir telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Uzun süredir merakla beklenen akılı telefon Çin'de piyasaya sürüldükten sonra global pazara da gelecek.