Xiaomi'den Ucuz Telefon Geliyor! 120Hz Ekran ve Dahası

Xiaomi, uygun fiyatlı yeni akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Redmi A7 Pro olarak adlandırılan telefon, bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Yakında tanıtılması beklenen akıllı telefonda yüksek batarya kapasitesi bulunacak. Bu batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak.

Redmi A7 Pro, Yeni Bir Sertifika Aldı

Redmi A7 Pro, 25128RN17A model numarası ile Singapur'daki IMDA sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Bu sertifika, bütçe dostu Android telefonun global pazarda yakında piyasaya sürüleceği anlamına geliyor. A7 Pro'nun Türkiye, Hindistan, Endonezya ve Rusya dahil pek çok ülkede satışa sunulması bekleniyor.

Redmi A7 Pro'nun Özellikleri (Söylenti)

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Unisoc T7250

Unisoc T7250 GPU: Mali-G57

Mali-G57 Depolama: 64 GB ve 128 GB

64 GB ve 128 GB RAM: 4 GB LPDDR4X

4 GB LPDDR4X İşletim Sistemi: Android 15 veya Android 15 Go Edition

Android 15 veya Android 15 Go Edition Batarya: 6.000 mAh kapasite

6.000 mAh kapasite Kablolu Şarj: 15W

Redmi A7 Pro'da Mali-G57 MP1 GPU ve Unisoc'un işlemcisi T7250 bulunacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen Unisoc T7250, iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan Redmi A5'te de aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 15 veya Android 15 Go Edition işletim sistemi ile kutudan çıkacak Redmi A7 Pro'da 6.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. 4 GB LPDDR4X RAM'e sahip akıllı telefonda 15W kablolu şarj desteği yer alacak. Depolama tarafında 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı seçenek göreceğiz. Redmi A5'te 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Yeni modelin de aynı yenileme hızına sahip olması bekleniyor.

Redmi A7 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi A5 için 6.499 rupi (3.108 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Redmi A6 Pro'nun ise 7 bin rupi (3.348 TL) civarı başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.