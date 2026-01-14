Honor'dan 16 GB RAM'li Telefon Geliyor! Çok İnce, Aşırı Güçlü

Honor Magic 8 Pro Air ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kamera özellikleri ortaya çıkan Magic 8 Pro Air'in bu kez RAM ve depolama seçenekleri belli oldu. Yalnızca 6,1 mm kalınlığında ve 155 gram ağırlığında olan akıllı telefon 16 GB'a kadar RAM, 1 TB'a kadar depolama seçeneği sunacak.

Honor Magic 8 Pro Air'in RAM ve Depolama Seçenekleri

Honor Magic 8 Pro Air için hazırlanan web sayfasında yer alan bilgilere göre akıllı telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini göreceğiz. Telefon ayrıca siyah, beyaz, turuncu ve mor dahil dört farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Magic 8 Pro Air, 19 Ocak 2026 tarihinde Çin'de tanıtılacak.

Honor Magic 8 Pro Air'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Akıllı telefonda Qualcomm'un çok güçlü işlemcisi Dimensity 9500 yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen yeni işlemci, bir adet adet 4.21GHz C1 Ultra çekirdeği, üç adet 3.5GHz C1 Premium çekirdeği ve dört adet C1 Pro performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Honor Magic 8 Pro'da ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 mevcut.

Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile birlikte gelecek Honor Magic 8 Pro Air'de 5.500 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Akıllı telefon ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu sayede akıllı telefon kısa sürede şarj olabilecek. Telefonun ön yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alacak.

Arka yüzeyde üç adet kamera bulunacak. Bunlar arasında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 64 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. Üçüncü kameranın çözünürlüğüne dair henüz bir bilgi mevcut değil. 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak.