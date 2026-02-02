Xiaomi'den Çok Ucuz Telefon Geliyor! Özellikleri Şaşırttı

Xiaomi, yeni bir akıllı telefon üzeirnde çalışıyor. Redmi A7 Pro olarak isimlendirilen akıllı telefon, bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Yakında tanıtılması beklenen akıllı telefon, dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefonda ayrıca Unisoc tarafından geliştirilen bir işlemci yer alacak.

Redmi A7 Pro, Yeni Bir Sertifika Aldı

Redmi A7 Pro, 25128RN17Y model numarası ile birlikte TDRA sertifikası aldı. Bu sertifika, telefonun Birleşik Arap Emirlikleri'nde satışa sunulması için resmî onay sürecine girdiğini gösteriyor. Bütçe dostu Android telefonun Birleşik Arap Emirlikleri dışında hangi ülkelerde satışa sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

Redmi A7 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD İşlemci: Unisoc T7250

Unisoc T7250 GPU: Mali-G57

Mali-G57 RAM: 4 GB LPDDR5X

4 GB LPDDR5X Depolama: 64 GB ve 128 GB

64 GB ve 128 GB Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Kablolu Şarj: 15W

15W İşletim Sistemi: Android 15

Redmi A7 Pro gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen Unisoc T7250, iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan Redmi A5'te de aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefonda 6.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Mali-G57 GPU'ya sahip telefon ayrıca 15W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Depolama tarafında 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı seçenek, RAM tarafında ise 4 GB seçeneğini göreceğiz.

Redmi A7 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi A7 Pro'nun 2026 yılının şubat veya mart ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Redmi A5 için 6.499 rupi (3.083 TL) için başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Yeni modelin ise 8 bin rupi (3.795 TL) civarı bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.