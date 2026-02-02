144Hz Ekranlı Bütçe Dostu Amiral Gemisi Geliyor! Dev Bataryası Var

iQOO 15R ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde AnTuTu testinde 3.5 milyondan fazla puan alan iQOO 15R'nin bu kez batarya kapasitesi belli oldu. Bütçe dostu amiral gemisi, dev batarya ile birlikte gelecek. Telefon ayrıca yüksek şarj hızı ve güçlü işlemci dahil birçok özelliğe de sahip olacak.

iQOO 15R'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

iQOO 15R, 7600 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya sayesinde telefon uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji ise telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayacak.

iQOO 15R'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 7600 mAh

7600 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP RAM: 8 GB

8 GB İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69

IP69 Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Telefonda Snapdragon 8​ Gen 5 işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. 2025 yılının ekim ayında tanıtılan iQOO 15'te ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 mevcut.

iQOO 15R'nin arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelecek telefonda IP69 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, akıllı telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

iQOO 15R Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO 15R, 24 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacak. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine sahip iQOO 15 için 4.199 yuan (26.297 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. iQOO 15R'nin iQOO 15'ten daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Fiyat ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.