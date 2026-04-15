16 GB RAM'li Redmi K90 Max Geliyor! 8.550 mAh Bataryaya Sahip

Redmi K90 Max'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Redmi K90 Max'in tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak telefon, çok yakında tanıtılacak. Cihaz ayrıca MediaTek'in çok güçlü işlemcisine sahip cihaz ayrıca kısa sürede şarj olabilecek.

Redmi K90 Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi K90 Max, 21 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı, güçlü işlemci ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Redmi K90 Pro Max, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

Redmi K90 Max Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Redmi 15C, Redmi 15 ve Redmi Note 15 serisi dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor fakat K80 Pro ve K90 Pro Max satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda K90 Max'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Redmi K90 Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi K90 için 2 bin 599 yuan (17 bin TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. K90 Max'in K90'dan daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 2 bin 800 yuan (18 bin TL) ile satışa sunulabilir. Buna göre telefonun Türkiye fiyatı ise 36 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Redmi K90 Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Teknolojisi: OLED

Ana Kamera: 50 MP

İşlemci: Dimensity 9500

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Batarya: 8.550 mAh

Hızlı Şarj: 100W

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66, IP68 ve IP69

Redmi K90 Max'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu, 8.550 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Redmi K90 Pro Max'te 7.560 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Redmi K90 Max'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefon gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, PUBG Mobile, Asphalt Legends ve Call of Duty Mobile'ı ortalama 120 FPS'te, CarX Street ve Genshin Impact'ı ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

Dimensity 9500, MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nanometrenin kısaltması olan nm, işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyo. Bu arada Dimesnity 9500 daha önce vivo X300, OPPO Find X9 Pro ve vivo X300 Pro dahil olmak üzere pek çok telefonda mevcut.

Redmi K90 Max'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Redmi K90 Max'in ekranı 6,83 inç büyüklüğünde olacak. Telefon, OLED ekran üzerinden 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir diğer modeli Redmi K90 Pro Max'te ise 6,9 inç ekran boyutu, 1200 x 2608 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık mevcut. Buna göre yeni telefonda 3500 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz.

Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve web sayfasında kaydıram yaparken bile bu fark hissediliyor. Bu arada OLED, siyahları derin siyah olarak gösteriyor ve çok canlı renklere sahip.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda Redmi K90 Max'in batarya kapasitesinden işlemciye kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece kullanıcıların powerbank taşımasına gerek kalmayacak.

Cihazın yüksek şarj hızına sahip olması da önemli bir avantaj. Böylece telefon kısa sürede şarj olabilecek. Bu da zamandan önemli ölçüde tasarruf ettirecek. Bu arada telefonun en kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabileceğini belirteyim.