Kalori Takibi Yapan Akıllı Saat Tanıtıldı! 80'i Aşkın Spor Modu Var

Reebok, yeni akıllı saati Rush'ı tanıttı. Fitness odaklı özelliklerle ön plana çıkan bu cihaz, onlarca spor modu ile birlikte geliyor. Uzun pil ömrü gibi avantajlar sunan, sağlığınızı yakından takip etmenize imkân tanıyan akıllı saatin "bütçe dostu" olarak konumlandırılabilecek bir fiyat etiketi bulunuyor.

Reebok Rush'ın Özellikleri Neler?

Ekran Büyüklüğü: 1,39 inç

1,39 inç Ekran Paneli: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 360 x 360 piksel

360 x 360 piksel Kasa Boyutu: 46 mm

46 mm Ağırlık: 47 gram

47 gram Kişiselleştirme: 100+ saat arayüzü ve çeşitli spor kordon seçenekleri

100+ saat arayüzü ve çeşitli spor kordon seçenekleri Spor Modları: 80'den fazla mod (Koşu, bisiklet, yoga vb.)

80'den fazla mod (Koşu, bisiklet, yoga vb.) Konumlandırma: GPS desteği

GPS desteği Sağlık Takibi: Kandaki oksijen seviyesi (SpO2), kalori takibi ve uyku analizi

Kandaki oksijen seviyesi (SpO2), kalori takibi ve uyku analizi Uygulama Entegrasyonu: Reebok Connect (Strava ve Apple Sağlık ile senkronizasyon)

Reebok Connect (Strava ve Apple Sağlık ile senkronizasyon) Bağlantı: Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3 Batarya Kapasitesi: 300 mAh

300 mAh Kullanım Süresi: 10 güne kadar

10 güne kadar Şarj Özelliği: Hızlı şarj desteği

Hızlı şarj desteği Dayanıklılık: IP68 sertifikası (Toza ve suya karşı dayanıklılık)

1,39 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Reebok Rush, LCD ekran üzerinde 360 x 360 piksel çözünürlük sunuyor. 46 mm boyutunda kasa ile beraber gelen cihaz, 47 gram ağırlığa sahip. 100'ü aşkın saat arayüzü sayesinde kapsamlı bir özelleştirme imkânı sağlıyor. Ayrıca çok çeşitli spor kordonlar arasından tercih yapmak mümkün.

Cihaz, koşma, bisiklet sürme ve yoga da dahil olmak üzere 80'den fazla spor modu içeriyor. GPS desteği bulunan akıllı saat, kandaki oksijen seviyesi, kalori takibi ve uyku analizi gibi özellikler sağlıyor. Reebok Connect uygulaması üzerinden sağlık verileri Strava ve Apple Sağlık gibi uygulamalarla senkronize edilebiliyor. Bu sayede sağlığınız hakkında daha detaylı bilgi edinmek mümkün hâle geliyor.

Bluetooth 5.3 desteğine sahip olan cihaz, 300 mAh kapasiteli bataryaya sahip. 10 güne kadar kullanım süresi elde edebiliyorsunuz. Hızlı şarj desteği sayesinde normalde olduğundan daha kısa sürede şarj edebiliyorsunuz. IP68 sertifikası mevcut olan cihaz, belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklılık sağlıyor.

Reebok Rush, Türkiye'ye Gelecek mi?

Akıllı saatin daha önce çeşitli çevrim içi mağazalarda satışa sunulduğunu göz önünde bulunduracak olursak yeni modelin de Türkiye'ye gelme olasılığı bulunuyor. Öte yandan cihazın şu an piyasada çok yeni olduğunu belirtmekte fayda var. Bu, cihazın yakın zamanda Türkiye'ye gelmesinin mümkün olmadığı anlamına geliyor.

Reebok Rush'ın Fiyatı Ne Kadar?

Reebok Rush, 69.99 dolar fiyat etiketiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunuldu. Bu da güncel kurla 3 bin 61 TL'ye denk geliyor. Mavi, kırmızı ve altın renk seçenekleri ile gelen cihazın Türkiye'de satışa sunulması hâlinde fiyatının vergilerle birlikte en az 5-6 bin TL'den başlayacağı öngörülüyor.