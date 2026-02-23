Xiaomi'nin Şarjı 35 Saat Bitmeyen Kulaklığı Global Pazara Geliyor

Xiaomi, geçtiğimiz ayın sonunda tanıttığı Redmi Buds 8 Pro'yu küresel pazara getirmeye hazırlanıyor. Ürün sayfasını Türkiye de dahil olmak üzere tüm ülkeler için erişime açan şirket, gürültü engelleme, uzun pil ömrü ve daha pek çok avantaj sunan kulaklık çok yakında satışa sunacak.

Redmi Buds 8 Pro'nun Global Lansmanı Ne Zaman Yapılacak?

Redmi Buds 8 Pro'nun global lansmanının Xiaomi'nin 28 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştireceği büyük etkinlikte gerçekleştirilmesi bekleniyor. Satışların hem Türkiye hem diğer ülkeler için lansmanla aynı gün içinde veya Mart ayının başlarında başlayacağı öngörülüyor. Cihaz, beyaz, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelecek.

Redmi Buds 8 Pro'nun Özellikleri Neler?

Gürültü Engelleme (ANC): 55 dB'e kadar

55 dB'e kadar Arama Gürültü Engelleme: 95 dB'e kadar çevresel gürültü baskılama ve rüzgar uğultusu giderme

95 dB'e kadar çevresel gürültü baskılama ve rüzgar uğultusu giderme Pil Ömrü (Kulaklık): Kulaklıkların her biri 8,5 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte toplam 35 saate kadar

Kulaklıkların her biri 8,5 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte toplam 35 saate kadar Hızlı Şarj: 5 dakika şarj ile 2 saat dinleme

5 dakika şarj ile 2 saat dinleme Bağlantı Teknolojisi: Bluetooth 5.4

Bluetooth 5.4 Ağırlık: Kulaklık (tek) 5,3 gram / Şarj kutusu 47 gram

Kulaklık (tek) 5,3 gram / Şarj kutusu 47 gram Sertifikasyon: IP54 (Toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklı)

IP54 (Toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklı) Renk Seçenekleri: Mavi, beyaz, siyah

Mavi, beyaz, siyah Çoklu Bağlantı: Aynı anda iki cihaza bağlanabilme desteği

Kulaklıkların her biri 30,6 mm x 21,3 mm x 24,5 mm boyutlarında. Şarj kutusunun boyutları ise 61,01 mm x 48,28 mm x 25,17 mm şeklinde. Aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğine sahip olan cihaz, 55 dB'ye kadar gürültü engelleme imkânı sunuyor.

12 m/sn rüzgârda dahi net çağrılar elde etmeniz için üçlü mikrofonla beraber geliyor. Böylece sadece dinlerken değil, konuşurken de net sesler elde edebiliyorsunuz. Sesiniz karşı tarafa net bir şekilde gideceği için anlaşılmama gibi sorunlar yaşanmıyor. Bir adet 11 mm dinamik sürücü ve iki adet 6,7 mm piezoelektrik seramik sürücü olmak üzere toplam üç sürücü ile beraber gelen kulaklık hem derin baslar hem net tizler sunuyor.

Cihaz, tek şarjla 8,5 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte bu süre 35 saate kadar çıkıyor. Yalnızca 5 dakika şarj ederek iki saatlik dinleme süresi elde etmeniz mümkün. Şarj kutusunun kapağını açtığınızda veya düğmesine bastığında pil seviyesini gösteren bir LED ışık da mevcut.

Redmi Buds 8 Pro'nun Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Buds 8 Pro'nun Çin'deki fiyatı 399 (2.533 TL) olarak belirlendi. Redmi Buds 6 Pro'nun güncel Türkiye fiyatı ise 3.999 TL. Markanın yerel fiyatlandırma politikası ile vergi ve ek maliyetleri de göz önünde bulundurduğumuzda Redmi Buds 8 Pro'nun Türkiye'de 3.999 TL ile 4.700 TL aralığında bir fiyat etiketi ile sunulması muhtemel görünüyor.