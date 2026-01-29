Bu Akıllı Saatin Şarjı Zor Bitecek! Yapay Zeka Asistan ve Dahası

Amazfit'in büyük bir merakla beklenen T-Rex Ultra 2 modeli ile ilgili çok önemli bir gelişme meydana geldi. Akıllı saatin özellikleri, fiyatı ve tanıtım tarihi sızdırıldı. Görünüşe bakılacak olursa yapay zeka başta olmak üzere kullanıcıları etkileyecek pek çok özellikle donatılmış olarak gelecek.

Amazfit T-Rex Ultra 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak

Ekran Boyutu: 1.5 inç

1.5 inç Ekran Teknolojisi: MicroLED (3.000 nit maksimum parlaklık)

MicroLED (3.000 nit maksimum parlaklık) Batarya Kapasitesi: 700 mAh

700 mAh Pil Ömrü: Standart kullanımda 25 - 35 gün

Standart kullanımda 25 - 35 gün Sertifikasyon ve Dayanıklılık: 10 ATM su direnci

10 ATM su direnci Sağlık Sensörleri: BioTracker (Yapay zeka destekli hassas takip)

BioTracker (Yapay zeka destekli hassas takip) Ekstra Özellikler: Uydu üzerinden mesajlaşma, SOS (Acil Durum) özelliği ve yapay zeka destekli sesli asistan

Amazfit T-Rex Ultra 2, 1.5 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. MicroLED üzerinde 3.000 nit maksimum parlaklık sunacak. Böylece güneş ışığı altında dahi cihazın ekranını net bir şekilde görmek mümkün olacak. Bununla birlikte cihazın TC4 titanyum alaşımı ya da 316L paslanmaz çelik bir kasa ile birlikte geleceği söyleniyor. T-Rex 3 Pro'da (44 mm) ise 1,32 inç AMOLED ekran, 466 x 466 piksel çözünürlük, 353 PPI ve 3000 nit tercih edilmişti.

Akıllı saat, 700 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak. Standart kullanımda 25 ile 35 gün arasında bir pil ömrü sunacağı belirtiliyor. Ayrıca 10 ATM su direncine sahip olacak olan cihaz, telefonun çekmediği yerlerde hayat kurtarabilecek olan uydu üzerinden mesajlaşma ve SOS (Acil Durum) özelliği içerecek.

Cihazın en dikkat çekici özelliği, yapay zeka destekli sesli asistan olacak. Bu sayede yanınızda her zaman başvurabileceğiniz bir asistan olacak. Kafanıza takılan herhangi bir soruya doğrudan yanıt alabileceksiniz. Ayrıca BioTracker sensörler sayesinde sağlık takibini çok daha hassas bir şekilde yapacağı söyleniyor.

Amazfit T-Rex Ultra 2 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Amazfit T-Rex Ultra 2'nin 449 dolar (19 bin 497 TL) ila 549 dolar (23 bin 840 TL) fiyat etiketi ile geleceği iddia edildi. Cihazın 2026 yılının ilk çeyreğinde MWC 2026'da tanıtılması bekleniyor. Peki, sizin yeni cihaza dair beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.