Xiaomi'den 16 GB RAM'li Ucuz Amiral Gemisi! 9000 mAh Bataryası Var

Xiaomi, Redmi Turbo 5 Max isimli yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Android 16 tabanlı Xiaomi HyperOS 3 ile birlikte gelen akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemci bulunuyor. Telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü AMOLED ekrana da sahip.

Redmi Turbo 5 Max Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,83 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2772 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Parlaklığı: 3500 nit

İşlemci: Dimensity 9500s

RAM: 12 GB / 16 GB LPDDR5X

Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.1

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Xiaomi HyperOS 3

Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

Ön Kamera: 20 MP

Parmak İzi: Ekran altı 3D ultrasonik sensör

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69 / IP69K

Boyut: 162,99 x 77,93 x 8,15 mm

Ağırlık: 219 gram

Batarya: 9000 mAh

Hızlı Şarj: 100W

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Redmi Turbo 5 Max, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2772 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık sunuyor. 162,99 x 77,93 x 8,15 mm boyutlarınad ve 219 gram ağırlığında olan akıllı telefon, ekran altı 3D ultrasonik parmak izi sensörü ile birlikte geliyor.

Redmi Turbo 5 Max gücünü Dimensity 9500s işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.30 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.40 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Redmi Turbo 4'te sekiz çekirdekli Dimensity 8400 Ultra işlemcisi mevcut.

Akıllı telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunuyor. Akıllı telefon 9000 mAh batarya kapasitesine sahip. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, dev bataryalı Redmi Turbo 5 Max'in bile kısa sürede şarj olmasıın sağlıyor.

Bütçe dostu telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Arka kameralar 4K, 1080p ve 720p video kaydı, ön kamera ise 1080p ve 720p video kaydı yapabiliyor.

Redmi Turbo 5 Max Fiyatı