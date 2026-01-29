Xiaomi Ucuz Telefon Tanıttı! 100W Hızlı Şarj, Güçlü İşlemci ve Dahası
Redmi Turbo 5'in özellikleri ve fiyatı açıklandı. Peki, Xiaomi'nin bütçe dostu telefonunda hangi donanım bulunuyor? İşte merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Redmi Turbo 5 için 1.999 yuan (12.508 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.
- Telefon gücünü Dimensity 8500-Ultra işlemcisinden alıyor.
- Bütçe dostu Android telefonda 7560 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği mevcut.
Android 16 tabanlı Xiaomi HyperOS 3'e sahip olan Redmi Turbo 5 tanıtıldı. Böylece akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli oldu. Beyaz, yeşil ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan telefonda çok güçlü bir işlemci mevcut. Telefon ayrıca 16 GB RAM seçeneği ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.
Redmi Turbo 5 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,59 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1268 x 2756 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Parlaklığı: 3500 nit
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i
- İşlemci: Dimensity 8500-Ultra
- RAM: 12GB / 16GB LPDDR5X Ultra
- Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.1
- Yazılım: Android 16 tabanlı Xiaomi HyperOS 3
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera
- Ön Kamera: 20 MP
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69 / IP69K
- Boyut: 157,53 x 75,19 x 8,18 mm
- Ağırlık: 204 gram
- Batarya: 7560 mAh
- Hızlı Şarj: 100W
6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Redmi Turbo 5, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2772 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık sunuyor. 157,53 x 75,19 x 8,18 mm boyutlarında ve 204 gram ağırlığında olan akıllı telefon, Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor.
Redmi Turbo 5'te sekiz çekirdekli Dimensity 8500-Ultra işlemcisi bulunuyor. Redmi Turbo 4'te ise bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Dimensity 8400 Ultra işlemcisi tercih edilmişti.
Akıllı telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X Ultra RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. Akıllı telefon 7560 mAh batarya kapasitesine sahip. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. IP66 / IP68 / IP69 / IP69K sertifikalarına sahip telefon, belirli seviyeye kadar suya ve toza dayanıklılık sunuyor.
Bütçe dostu Android telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor. Telefonda çift SIM ve NFC desteği de mevcut.
Redmi Turbo 5 Fiyatı
- 12 GB RAM + 256 GB Depolama: 1.999 yuan (12.508 TL)
- 16 GB RAM + 256 GB Depolama: 2.299 yuan (14.385 TL)
- 12 GB RAM + 512 GB Depolama: 2.299 yuan (14.385 TL)
- 16 GB RAM + 512 GB Depolama: 2.599 yuan (16.261 TL)