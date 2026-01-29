Xiaomi Ucuz Telefon Tanıttı! 100W Hızlı Şarj, Güçlü İşlemci ve Dahası

Android 16 tabanlı Xiaomi HyperOS 3'e sahip olan Redmi Turbo 5 tanıtıldı. Böylece akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli oldu. Beyaz, yeşil ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan telefonda çok güçlü bir işlemci mevcut. Telefon ayrıca 16 GB RAM seçeneği ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Redmi Turbo 5 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 1268 x 2756 piksel

1268 x 2756 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Parlaklığı: 3500 nit

3500 nit Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i İşlemci: Dimensity 8500-Ultra

Dimensity 8500-Ultra RAM: 12GB / 16GB LPDDR5X Ultra

12GB / 16GB LPDDR5X Ultra Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.1

256 GB / 512 GB UFS 4.1 Yazılım: Android 16 tabanlı Xiaomi HyperOS 3

Android 16 tabanlı Xiaomi HyperOS 3 Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 20 MP

20 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69 / IP69K

IP66 / IP68 / IP69 / IP69K Boyut: 157,53 x 75,19 x 8,18 mm

157,53 x 75,19 x 8,18 mm Ağırlık: 204 gram

204 gram Batarya: 7560 mAh

7560 mAh Hızlı Şarj: 100W

6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Redmi Turbo 5, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2772 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık sunuyor. 157,53 x 75,19 x 8,18 mm boyutlarında ve 204 gram ağırlığında olan akıllı telefon, Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Redmi Turbo 5'te sekiz çekirdekli Dimensity 8500-Ultra işlemcisi bulunuyor. Redmi Turbo 4'te ise bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Dimensity 8400 Ultra işlemcisi tercih edilmişti.

Akıllı telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X Ultra RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. Akıllı telefon 7560 mAh batarya kapasitesine sahip. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. IP66 / IP68 / IP69 / IP69K sertifikalarına sahip telefon, belirli seviyeye kadar suya ve toza dayanıklılık sunuyor.

Bütçe dostu Android telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor. Telefonda çift SIM ve NFC desteği de mevcut.

Redmi Turbo 5 Fiyatı