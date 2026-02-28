33 Saat Pil Ömrü Sunan Redmi Buds 8 Pro'nun Türkiye Fiyatı Açıklandı

Xiaomi, uzun bir zamandır beklenen yeni kablosuz kulaklık modeli Redmi Buds 8 Pro'nun global lansmanını gerçekleştirdi. Bununla beraber cihazın Türkiye fiyatı da belli oldu. Dinleme ve konuşma için gürültü engelleme, uzun pil ömrü ve hızlı şarj gibi özelliklerle ön plana çıkan cihaz, üç farklı renk seçeneği ile geliyor.

Redmi Buds 8 Pro'nun Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Redmi Buds 8 Pro'nun Türkiye fiyatı, 4 bin 699 TL olarak belirlendi. Kulaklık, buz mavisi, obsidyen siyahı ve bulut beyazı renk seçenekleri ile geliyor. Kulaklıkların her biri, 30,6 mm x 21,3 mm x 24,5 mm boyutlarında. Şarj kutusunun boyutları ise 61,01 mm x 48,28 mm x 25,17 mm şeklinde.

Redmi Buds 8 Pro'nun Özellikleri Neler?

Pil Ömrü: Tek şarjla 8 saate kadar müzik dinleme

Tek şarjla 8 saate kadar müzik dinleme Toplam Pil Ömrü (Kutu Dahil): 33 saate kadar müzik dinleme

33 saate kadar müzik dinleme Hızlı Şarj: 5 dakikalık şarj ile 2 saat kullanım

5 dakikalık şarj ile 2 saat kullanım Dayanıklılık Sertifikası: IP54 (Toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklı)

IP54 (Toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklı) Aktif Gürültü Engelleme (ANC): 55 dB'ye kadar

55 dB'ye kadar Gürültü Engelleme Frekans Aralığı: 5 kHz

5 kHz Maksimum Örnekleme Hızı: Saniyede 32.000 kez

Saniyede 32.000 kez Mikrofon Yapısı: 3 mikrofonlu yapay zeka destekli sistem

3 mikrofonlu yapay zeka destekli sistem Rüzgar Gürültüsü Direnci: 12 m/s hıza kadar filtreleme

12 m/s hıza kadar filtreleme Çift Cihaz Bağlantısı: Aynı anda iki cihaza bağlanabilme desteği

Aynı anda iki cihaza bağlanabilme desteği Ses Paylaşımı: Tek cihaza iki farklı kulaklık seti bağlayabilme özelliği

Redmi Buds 8 Pro'nun Şarjı Ne Kadar Gidiyor?

Redmi Buds 8 Pro, tek şarjla 8 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte müzik dinleyerek geçirebileceğiniz toplam süre 33 saati buluyor. Dahası, 5 dakika gibi kısa bir süre şarj ettikten sonra 2 saatlik bir kullanım imkânı elde ediyorsunuz. Özellikle sabahları acele bir şekilde çıkmanız gerektiğinde epey kurtarıcı olabiliyor.

Redmi Buds 8 Pro, Suya Dayanıklı mı?

Redmi Buds 8 Pro'yu kesinlikle yoğun su basıncına maruz bırakmamak gerekiyor. Cihaz, IP54 sertifikasına sahip. Bu, sadece belirli bir dereceye kadar toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Yani gün içinde elinizi yıkarken su sıçraması hâlinde bunu büyük bir sorun hâline getirmenize gerek yok.

Redmi Buds 8 Pro, Gürültü Engelliyor mu?

Yeni kulaklık hem dinleme hem konuşma sırasında gürültü engelleme özelliği içeriyor. Yüksek örnekleme hızı (saniyede 32.000 kez) sayesinde bulunduğunuz ortamı hızlı bir şekilde algılıyor ve ne kadar şiddetli bir gürültü olduğuna bağlı olarak uygulanacak gürültü engelleme seviyesini ayarlıyor.

Bunu sayılarla ifade etmek gerekirse kulaklık, 55 dB'ye kadar aktif gürültü engelleme ve 5 kHz'e kadar geniş frekans aralığı sayesinde istenmeyen arka plan gürültüsünü etkili bir şekilde azaltıyor. İster kulaklıklarınızı kapatarak uzaklaşmak istediğiniz bir yerden geçiyor olun ister otobüste bir yere gidiyor olun, müzik dinleme deneyiminizin olumsuz etkilenmesini engelliyor.

Cihaz ayrıca üç mikrofonla donatıldı. Yapay zeka destekli gürültü bastırma özelliği bu sayede daha net sesli görüşmelere olanak tanıyor. Şirketin kendi geliştirdiği algoritma, nerede olursanız olun, sesinizi ön plana çıkararak "anlaşılmama" ve "sözleri sürekli tekrar etmek zorunda kalmak" gibi sorunları ortadan kaldırıyor. 12 m/s rüzgar gürültüsüne dayanıklı olan kulaklık, mümkün olduğunca gürültüyü filtreleyerek sesinizin karşı tarafa net bir şekilde iletilmesini sağlıyor.

Redmi Buds 8 Pro, Aynı Anda İki Cihaza Bağlanabilir mi?

Redmi Buds 8 Pro, iki cihaza aynı anda bağlanabiliyor. Böylece bilgisayarda bir video izlerken arama geldiğinde manuel olarak telefona geçiş yapmak gibi zorluklar yaşamıyorsunuz. Öte yandan tek bir cihaza iki kulaklık setinin aynı anda bağlanmasını da destekliyor. Bu sayede içerikleri bir arakdaşınız ile kolay bir şekilde paylaşıp onunla belirlediğiniz içerikleri aynı anda deneyimleyebiliyorsunuz.

Redmi Buds 8 Pro ile Redmi Buds 8 Lite Arasındaki Farklar Neler?

Özellik Redmi Buds 8 Pro Redmi Buds 8 Lite Kulaklık Boyutları 30,6 mm x 21,3 mm x 24,5 mm 31,02 mm x 21,45 mm x 23,48 mm Şarj Kutusu Boyutları 61,01 mm x 48,28 mm x 25,17 mm 56,43 mm x 55,99 mm x 26,24 mm Şarj Kutusu Pil Kapasitesi 480 mAh 475 mAh Kulaklık Pil Kapasitesi 54 mAh 45 mAh Kablosuz Bağlantı Bluetooth 5.4 Bluetooth 5.4 Aktif Gürültü Engelleme 55 dB'ye kadar 42 dB'ye kadar Mikrofon 12 m/sn rüzgarda dahi net ses iletimi için üçlü mikrofonlu AI (Yapay Zeka) gürültü azaltma Yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliğine sahip çift mikrofon Hızlı Şarj Desteği 5 dakikalık şarj ile 2 saat pil ömrü 10 dakikalık şarj ile 2 saat müzik çalma süresi Suya Dayanıklılık IP54 sertifikası IP54 sertifikası Fiyat 4.699 TL 1.499 TL

Editörün Yorumu

Bir önceki modele göre çok önemli iyileştirmelerle birlikte gelen Redmi Buds 8 Pro, serinin diğer modelleri gibi oldukça minimalist tutulmuş. Daha çok sade görünümlü kulaklıkları seven biri olarak cihazın bu yönünü sevdiğimi söyleyebilirim. Cihaz, gürültü engelleme açısından da etkileyici performans sunuyor. Rüzgar uğultusu yüzünden sürekli "Ne dedin?" sorusuna maruz kalmaktan sıkılanlar için kurtarıcı olacağı aşikâr. Öte yandan pil ömrü de bana tatmin edici bir seviyede geldi.

Benim gibi gün içinde sürekli kulaklık takan biri değilseniz, sadece yolculuklarda takma gibi alışkanlığınız varsa oldukça uzun bir süre boyunca kullanabilirsiniz. Tabii, cihazı yağmurlu havalarda doğrudan suya maruz bırakmamaya dikkat etmekte fayda var. Özellikle de sıcak sudan uzak tutmanızı öneririm. Aksi takdirde birtakım "beklenmedik" sorunlarla karşılaşabilirsiniz.