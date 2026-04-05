Titan Army'den 1060 Hz Ekranlı Oyuncu Monitörü Geliyor

Teknoloji firmaları arasındaki en hızlı monitör yarışı hız kesmeden devam ederken, Titan Army, bu yarışın en yeni ve iddialı oyuncusu U275M oyuncu monitörünü tanıttı. Peki, oldukça yüksek yenileme hızına sahip bu monitörün özellikleri neler? Gelin, birlikte bakalım.

Titan Army U275M2'in Özellikleri Neler?

Titan Army U275M, özellikle oyuncular için geliştirilmiş bir 27 inçlik monitör. Cihazın en dikkat çekici özelliği, oyunun türüne ve ihtiyacınıza göre iki farklı ekran yenileme hızı modu arasında geçiş yapabilmenize olanak tanıması. Bu çift modlu yapı, oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyor.

Kullanıcılar, hikaye odaklı ve görsel kalitenin ön planda olduğu oyunlarda cihazı QHD (1440p) çözünürlükte kullanabiliyor. Bu modda bile monitör, 565 Hz yenileme hızı sunuyor. Böylece hem oyun oynarken görsel kalitenin tadını çıkarırken hem de akıcılıktan hiçbir şekilde ödün vermemiş oluyorsunuz.

Eğer, ben rekabetçi oyun seven tayfadanım diyenlerdenseniz, monitör bu noktada da ihtiyacınızı tam olarak cevap veriyor. Rekabetçi bir oyuna başlamadan, monitörü HD (720p) çözünürlüğe aldığınızda, yenileme hızı tam olarak 1060 Hz'e ulaşıyor. Bu yenileme hızı, özellikle PUBG, Valorant, Fortnite, CS:GO gibi saniyelik reflekslerin oldukça belirleyici olduğu oyunlarda, size büyük bir taktiksel avantaj sağlıyor.

Elbette bu kadar yüksek yenileme hızları, ekranda bulanıklık riskini beraberinde getirir. Titan Army, bu sorunu çözmek için U275M modelinde DyDs 2.0 teknolojisine yer vermiş. Gelişmiş bir arka ışık kontrol sistemi olan bu teknoloji, hareket bulanıklığını ve ekran sarsıntısını oyun sırasında en aza indiriyor.

Ekran yenileme hızı yüksek monitörlerinden bir diğer handikabı ise genellik zayıf renk kalitesidir. Ancak Titan Army, U275M modelinde bu algıyı da yıkacak teknolojilere vermiş. Cihazda parlaklığı ve görsel kaliteyi artırmak için Quantum Dot katmanı kullanılmış. Ayrıca monitör, Delta E <1 renk doğruluğu sunuyor. Böylece, renkler gerçeğe en yakın haliyle ekrana yansıyor.

Renk doğruluğunun yanı sıra monitör, HDR 600 sertifikasıyla da destekleniyor. Bu sayede oyunlardaki karanlık sahneler daha belirgin, patlama efektleri ve ışık hüzmeleri ise çok daha gerçekçi ve parlak görünüyor. Ayrıca, oyunlardaki rakiplerinizi karanlık noktalarda bile rahatça fark edebilmeniz için kontrast dengesi de üst düzeyde tutulmuş.

Titan Army U275M'nin bağlantı seçenekleri henüz tam olarak detaylandırılmamış olsa da bu kadar yüksek veri aktarımını sorunsuz sağlayabilmek adına yeni nesil bir arayüz bekleniyor. Cihazın DisplayPort 2.1 ile gelmesi muhtemel görünse de güçlü bir DisplayPort 1.4 portu da bu hızlara cevap verebilecektir.

Titan Army U275M Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Şirket, U275M'in ne zaman satışa sunulacağı konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Titan Army U275M'in Fiyatı Ne Kadar?

Şirket, monitörün çıkış tarihi gibi fiyatı hakkında da henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Titan Army U275M Türkiye'de Satılacak mı?

Titan Army'nin şu an için ülkemizde satışta olan herhangi bir monitörü bulunmuyor. Bu sebeple U275M'in en azından yakın bir zamanda Türkiye'de satışa sunulmayacağını düşünüyoruz.

