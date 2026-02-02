Xiaomi'den 165Hz Ekranlı Tablet Geliyor! 9000 mAh Bataryası Var

Xiaomi, yeni bir tablet tanıtmaya hazırlanıyor. Redmi K Pad 2 isimli tabletin özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre tablet, yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi sunacak. Android 16 işletim sistemine sahip telefon ayrıca dev batarya ve yüksek çözünürlüklü ekran dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip olacak.

Redmi K Pad 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 8,8 inç

8,8 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Çözünürlüğü 3K

3K Batarya: 9.000 mAh

9.000 mAh İşletim Sistemi: Android 16

Ortaya çıkan bilgilere göre Redmi K Pad 2'nin ekrnaı 8,8 inç büyüklüğünde olacak. Tablet, LCD ekran üzerinde 3K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Serinin bir önceki modeli olan Redmi K Pad'de 8,8 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 3008 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 165Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Xiaomi'nin bütçe dostu yeni tablet modeli, 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, Redmi K Pad 2'nin uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Redmi K Pad'de ise 7.500 mAh batarya kapasitesi ve 67W hızlı şarj desteği mevcut. Yeni tabletin şarj hızına dair bir bilgi paylaşılmadı ancak 67W civarı bir şarj hızı görebiliriz.

Redmi K Pad 2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi K Pad için 2.799 yuan (17.531 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Redmi K Pad 2'nin ise 2900 yuan (18.164 TL) civarında başlangıç fiyat etiektiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı tabletin farklı fiyat etiketine sahip olabileceğini belirtelim.

Redmi K Pad 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi K Pad 2'nin 2026 yılının mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte tabletin tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Redmi K Pad, 2025 yılının haziran ayında tanıtılmıştı.