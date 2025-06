Dune Dahil 8.441 TL Değerindeki 9 Oyun GeForce Now Kütüphanesinde

NVIDIA'nın bulut tabanlı oyun platformu GeForce NOW, bu hafta da oyunseverleri heyecanlandıracak güncellemelerle karşımızda. Platforma 14 Haziran 2025 itibarıyla 9 yeni oyun ekleniyor. Aralarında özellikle dikkat çeken yapımlar ise merakla beklenen açık dünya MMO'su Dune: Awakening ve sinematik aksiyon deneyimi sunan MindsEye.

Her ne kadar Steam'de çok kötü eleştirilere sahne olmuş olsa da MindsEye, geliştricisinin eski GTA yapımcısı Leslie Benzies olmasından ötürü oyuncuların en azından bir denemek istediği bir yapım. 17 Haziran'da çıkacak olan Lost in Random: The Eternal Die adlı genişleme paketi de çıktığı gibi kütüphaneye eklenecek.

GeForce NOW — 14 Haziran 2025 Kütüphanesi

Dune: Awakening ve MindsEye dahil GeForce NOW'a eklenen oyunlar tam liste:

Lost in Random: The Eternal Die – Steam, Xbox, PC Game Pass (17 Haziran)

Dune: Awakening – Steam

MindsEye – Steam

JDM: Japanese Drift Master – Steam

Kingdom Two Crowns – Xbox, PC Game Pass

The Alters – Steam, Xbox, PC Game Pass

Firefighting Simulator – The Squad – Xbox, PC Game Pass

Hellslave – Steam

Frosthaven (Demo) – Steam

GeForce NOW Türkiye Abonelik Fiyatları

Herhangi bir donanım gerektirmeden oyun oynayabileceğiniz GeForce NOW'da bütçenize uygun olanı seçenebileceğiniz "Performance" ve "Ultimate" paketler bulunuyor.

Performance paketinin aylığı 260 TL. 3 aylık fiyat 690, 6 aylık ise 3.800 TL. Bu pakette 6 saatlik oturum süresi ve 1440P/60 FPS'e kadar destek sağlanıyor.

Ultimate paketi ise aylık 760 TL. 3 ve 6 aylık fiyatları sırasıyla 2.000 TL ve 3.800 TL. GeForce RTX 4080 içeren bu paket, 4K HDR çözünürlükte 240 FPS desteği sağlıyor ve 8 saate kadar oturum süresi sunuyor.

1 aylık özel kampanya olarak GeForce NOW ve Ubisoft+ aboneliklerini 499 TL'ye alabiliyorsunuz.