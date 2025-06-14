Uygun Fiyatlı Akıllı Bileklik Arayanlara Müjde: Xiaomi Smart Band 10 Yolda!

Xiaomi'nin merakla beklenen yeni nesil akıllı bilekliği Smart Band 10 ile ilgili yeni bir sızıntı daha gündeme geldi. Çok yakında tanıtılacak yeni cihazın öne çıkan özellikleri geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı. Şimdiyse bütçe dostu olması beklenen bilekliğin merak edilen fiyatı ve çıkış tarihi de ortaya çıktı.

Sektörel kaynaklardan gelen bilgilere göre, yeni Xiaomi Smart Band 10 anavatanı Çin'de yaz aylarında tanıtılacak. Cihazın global lansmanı ise sonbahar aylarında gerçekleşecek.

Yeni Akıllı Bileklik 49.99 Euro İle Avrupa'da Satışa Sunulacak

Çin merkezli teknoloji devinin, yeni akıllı bilekliğini Smart Band serisindeki geleneği bozmadan haziran ayında tanıtması bekleniyor. Son gelen bilgilere göre, cihazın lansman tarihi 30 Haziran olarak belirlenmiş durumda. İlk etapta yalnızca Çin pazarında satışa sunulacak olan Smart Band 10’un, ekim ile kasım ayları arasında global pazardaki kullanıcılarla da buluşması bekleniyor.

Fiyat tarafında ise beklenen bir artış söz konusu. Güvenilir kaynaklar, Xiaomi’nin bu modelle birlikte akıllı bileklik serisine yaklaşık 10 euro zam yapabileceğini belirtiyor. Bu da Smart Band 10’un Avrupa’da 49.99 euro gibi bir fiyat etiketiyle satışa çıkacağı anlamına geliyor.

Her ne kadar yeni model seleflerine göre biraz daha yüksek bir fiyatla piyasaya sürülecek olsa da, teknoloji tutkunları cihazın sunduğu özellikler göz önüne alındığında bu fiyatı hâlâ oldukça makul buluyor. Gelin şimdi, Smart Band 10’un öne çıkan özelliklerine birlikte göz atalım.

Xiaomi Smart Band 10 Özellikleri

Daha öncesinde sızdırılan poster görselleri ve teknik bilgilere göre yeni bileklik, seleflerine kıyasla önemli yeniliklerle gelecek. Cihazın en dikkat çekici yeniliği ekran boyutunun büyümesi. 1,72 inç büyüklüğündeki bir ekrana sahip olacak Smart Band 10, eski nesil Smart Band'larla nispeten aynı boyutta olsa da ince çerçeveleri sayesinde daha büyük bir ekran boyutu sunabilecek.

Bununla birlikte yeni ekran, 212 x 520 piksel çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızıyla çalışacak. Bu sayede hem görüntü kalitesi artacak hem de menüler arasında geçişler daha akıcı hale gelecek. Ekranın parlaklık değerinin ise yaklaşık 1.500 nit seviyesine kadar ulaşabildiği bildiriliyor.

Cihaz, pil ömrü açısından da kullanıcıları epey memnun edecek bir performans sunacak. İddialara göre 233 mAh kapasitesindeki batarya, cihazın tek şarjla 21 güne kadar kullanılmasına imkan tanıyacak. Bu uzun pil ömrü sayesinde kullanıcılar, bilekliklerini sık sık şarj etme derdinden kurtulacak.

Yeni nesil Smart Band 10, Xiaomi’nin HyperOS işletim sistemiyle çalışacak. Yeni arayüz ile birlikte sağlık takibi özellikleri de önemli ölçüde geliştirilmiş durumda. Cihazın uyku takibi konusunda artık çok daha doğru sonuçlar vereceği söylenirken, spor ve fitness takibinde de daha kapsamlı analizler sunacağı bildiriliyor.

Tasarım konusunda da kullanıcılara çeşitlilik sunan Smart Band 10; klasik siyah, zarif gümüş (hafif kayışlı) ve şık pembe altın olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Cihaz ile ilgili diğer tüm detayları yakında gerçekleşeceği düşünülen tanıtım lansmanı ile birlikte öğrenmeyi umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!