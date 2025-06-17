iPad Mini'ye Ucuz Rakip Geliyor: Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Xiaomi’nin popüler alt markalarından Redmi, ilk kez amiral gemisi segmentinde bir tabletle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Şirket, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla Redmi K Pad adını taşıyan bu yeni modeli 18 Haziran’da Çin’de tanıtacağını duyurdu. Merakla beklenen tabletin bazı görselleri de kısa bir süre önce teknoloji tutkunlarıyla paylaşıldı.

Redmi K Pad, güçlü donanımıyla üst düzey modellerle rekabet edecek özellikler sunacak. Cihazın tasarımı ise iPad Mini’ye olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Tüm bu iddialı detayların yanı sıra, tabletin rakiplerine göre daha uygun bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı da konuşulanlar arasında.

Redmi K Pad Özellikleri

Yeni Redmi K Pad, MediaTek'in en güçlü modellerinden olan Dimensity 9400+ işlemcisinden güç alacak. 8,8 inç boyutunda 3K çözünürlüklü, 16:10 en-boy oranlı ve 165 Hz yenileme hızı sunan LCD bir panelle birlikte gelen yeni tablet, özellikle genel hatlarıyla iPad Mini'ye bir hayli benziyor. Yeni cihaz, tıpkı rakibi gibi taşınabilirlik alanında önemli bir avantaj sunarken, teknik açıdan da önemli özelliklere sahip.

Yapılan açıklamaya göre yeni K Pad, 67W hızlı şarj desteğine sahip bir batarya ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Genellikle tabletlerde şarj hızı öne çıkan bir özellik olmadığı için, bu değerin segmentine göre oldukça iddialı bir performans sunduğunu belirtelim. Ayrıca tabletin 16 GB RAM ile geleceği ve bu belleğin yanında Mali-G925 Immortalis MC12 GPU grafik birimini de barındıracağı belirtiliyor.

Fiyatlandırmaya dair resmi bir bilgi henüz paylaşılmamış olsa da, sızdırılan bilgilere göre cihaz yaklaşık 4.000 yuan (yaklaşık 555 dolar) seviyesinde bir fiyatla satışa sunulacak. Çin dışındaki satış fiyatı ve küresel çıkış tarihi ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Yeni Redmi K Pad, yüksek donanım özellikleri ve taşınabilirliğe odaklanan modern tasarımıyla piyasada dikkat çeken modellerden biri olacak. Üstelik iPad Mini ile benzer bir fiyat aralığında, çok daha güçlü teknik özellikler sunması sayesinde kullanıcıların ilgisini fazlasıyla çekecek gibi görünüyor.