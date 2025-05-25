Redmi'nin Yeni Amiral Gemisi Netleşiyor: Performans Detayları Ortaya Çıktı!

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'nin sevilen alt markalarından Redmi, bir süredir yeni amiral gemisi telefonu K80 Ultra üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz aylardan itibaren sızıntılarla teknoloji gündemini meşgul eden yeni cihaz, kısa bir süre önce bir kez daha kendini gösterdi.

Aktarılanlara göre yeni telefon, geçtiğimiz saatlerde Çin'in iki önemli sertifikasyon programından geçti. Böylece cihazın işlemcisi, batarya kapasitesi ve ekranı gibi pek çok önemli özelliği netlik kazanmış oldu.

Redmi K80 Ultra Özellikleri

Model numarası 25060RK16C olarak belirlenen K80 Ultra, iQOO Neo 10 Pro+ ve OnePlus Ace 5 Ultra gibi amiral gemisi modellerle doğrudan rekabet edecek. Gücünü MediaTek Dimensity 9400 Plus işlemcisiden alacak telefonun performans anlamında kullanıcısını memnun etmesi bekleniyor.

6.83 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüklü, düz OLED bir panele ev sahipliği yapacak cihaz, arka tarafta 50 MP çözünürlüğünde ana kameranın liderlik edeceği üçlü kurulumu bünyesinde barındıracak. 7500 mAh gibi devasa bir batarya ile geleceği belirtilen K80 Ultra'nın, 100W hızlı şarj desteği de sunacağı biliniyor.

Dayanıklılık açısından da iddialı olan modelin, metal bir orta çerçeveye sahip olacağı ve IP68/69 derecesinde suya ve toza karşı koruma sunacağı öne sürülüyor. Redmi K80 Ultra’nın Çin lansmanının önümüzdeki ay başında gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıca bu etkinlikte markanın oyun odaklı bir tablet modelini de tanıtacağı kulislerde konuşulanlar arasında.

K80 Ultra'nın küresel pazarda satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Ancak gelen bilgilere göre cihaz, global pazara Xiaomi 15T Pro adı altında, bazı teknik farklılıklarla 2025 yılının üçüncü çeyreğinde giriş yapabilir. Peki siz yeni Redmi K80 Ultra hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...