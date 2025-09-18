Xiaomi'den Ucuz Amiral Gemisi Geliyor! Tarih Sızdırıldı

Xiaomi 17 serisinden sonra piyasaya sürülmesi beklenen Redmi K90, Çin'in 3C sertifikasyon veri tabanında görüldü. Bununla birlikte Redmi K90 hakkında son derece önemli ayrıntılar da ortaya çıktı. Peki, Xiaomi'nin yeni ucuz amiral gemisi telefonu ne zaman tanıtılacak ve hangi özelliklere sahip olacak? İşte merak edilen detaylar!

Redmi K90 Çıkış Tarihi

Xiaomi 17 serisinin tanıtım tarihi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Redmi K90 ve Redmi K90 Pro'nun da Ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Bu da Redmi K90 modellerinin Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonlarından kısa bir süre sonra kullanıcılarla buluşacağı anlamına geliyor.

Redmi K90 Özellikleri Nasıl Olacak?

2510DRK44C model numarasıyla 3C sertifikasyon veri tabanında görülen K90'ın 100W hızlı şarjı destekleyebileceği ortaya çıktı. Bu da akıllı telefonun şarj süresinin oldukça kısa olacağını gösteriyor. Böylece cihazınızı şarj etmek için çok uzun bir süre boyunca beklemenize gerek kalmayacak.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefon, 71000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Redmi K80'de ise 6550 mAh batarya kapasitesi bulunuyordu. Bu da batarya özelinde büyük bir gelişme olacağı anlamına geliyor. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde cihazı Redmi K80'de olduğundan daha uzun kullanabileceksiniz.

Telefonun 3D ultrasonik parmak izi sensörüyle beraber geleceği de söyleniyor. Ekran altına entegre edilecek bu teknoloji sayesinde daha güvenli bir kullanım imkânı elde edilecek. Ayrıca daha geniş bir tarama alanı sunacağı için kilit ekranı daha kısa sürede açabileceksiniz. Dolayısıyla güvenliğin yanı sıra kullanım kolaylığına da sahip olacaksınız.

Redmi K90, 6,59 inç büyüklüğündeki OLED LTPS ekranda 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunabilir. Bu özellikler sayesinde daha net bir görüntü, canlı renkler ve akıcı bir hissiyata sahip olursunuz. Yüksek yenileme hızı sayesinde kaydırma, menüler arasında geçiş yapma gibi işlemler çok akıcı bir şekilde gerçekleşir. Oyunlarda ise rakiplerinize karşı ciddi avantaj elde edersiniz.

Redmi K90'ın gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacağı da söylentiler arasında. Bununla birlikte K90 Pro'nun da Snapdragon 8 Elite Gen 5 kullanması bekleniyor. Her ikisi de oldukça yüksek performans elde etmenizi sağlayacak.