120Hz Ekranlı Xiaomi 15T'nin Özellikleri ve Tasarımı Sızdırıldı

Xiaomi 15T'nin yeni görüntüsü sızdırıldı. Tanıtımına sadece birkaç gün kala ortaya çıkan görüntü, telefonun ön tasarımını gözler önüne serdi. Bununla birlikte cihazın işlemcisi ve ekranı gibi bazı önemli özellikleri de görüldü. Görünüşe bakılacak olursa tüm beklentileri karşılayacak bir telefon geliyor.

Xiaomi 15T'nin Yeni Görüntüsü, Özellikleri Ortaya Çıkardı

Xiaomi 15T'nin sızdırılan görüntüsüne göre telefonun arka tarafında 6,83 inç büyüklüğünde ekranda 120Hz çözünürlük sunacak. Xiaomi 14T serisinin 14T modelinde ise 6,67 inçlik ekran kullanılmıştı. Bu da kullanıcıların daha fazla alana sahip olacağı anlamına geliyor. Telefonu bir şeyler okumak ya da izlemek için harika bir seçenek yapıyor.

Telefon, gücünü 4 nm üretim süreciyle geliştirilen MediaTek Dimensity 8400 Ultra işlemcisinden alacak. Bu işlemcide bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda 8 adet çekirdek mevcut. Xiaomi 14T'de ise MediaTek Dimensity 8300 Ultra tercih edildiğini belirtelim.

Cihazın batarya kapasitesi de artacak. 14T'de 5000 mAh batarya kapasitesi bulunurken 15T'de 5500 mAh batarya kapasitesi ile bulunacak. Ayrıca önceki modelde olduğu gibi bu modelde de 67W hızlı şarj desteği olacak. Bu da aynı kullanım şekline rağmen şarjının 14T'ye kıyasla daha uzun gideceğini gösteriyor.

Sızdırılan görüntüde kamera detayları yer almadı ancak daha önceki bilgilere göre arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OmniVision OVX8000 ana kamera, 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde Samsung JN5 telefoto kamera olacak. Ön tarafta ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

14T modelinin arka tarafında ise 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyordu. Cihazın ön yüzeyinde de 32 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera vardı.

En iyi Xiaomi telefonlar arasına dahil olmaya hazırlanan Xiaomi 15T'nin ayrıca 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunması bekleniyor. Telefon, 24 Eylül 2025 tarihinde tanıtılacak. Bununla birlikte tüm özellikleri de ortaya çıkacak.