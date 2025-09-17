Xiaomi 15T Serisinin Tanıtım Tarihi Açıklandı! Lansmana Özel Fırsat

Merakla beklenen Xiaomi 15T serisi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Xiaomi 15T serisinin tanıtım tarihi belli oldu. Duyuruya göre çok yakında düzenlenecek lansmana özel kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Bu fırsat sayesinde indirim elde edebilirsiniz.

Xiaomi 15T Serisinin Tanıtım Tarihi

Güçlü donanım ile gelmesi beklenen Xiaomi 15T serisi 24 Eylül 2025 tarihinde saat 15.00'te tanıtılacak. Xiaomi, bu lansman için önemli bir kampanya başlattı. Xiaomi 15T'nin lansman sayfası üzerinden rezervasyon yaparak 3.000 TL indirim kuponu ve 500 Mi puan kazanma şansı yakalayabilirsiniz.

Xiaomi 15T'nin Özellikleri (Söylenti)

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OmniVision OVX8000 ana kamera, 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde Samsung JN5 telefoto kamera yer alacak.

Ön yüzeyde 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. 5.500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 67W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip Xiaomi 15T, AMOLED ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı sunacak.

Depolama tarafında 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunacak. En iyi Xiaomi telefonlar arasına katılmaya hazırlanan 15T'de Dimensity 8400 işlemcisinin yer alması bekleniyor. Xiaomi 14T'de 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8300 Ultra işlemcisi tercih edilmişti.

Xiaomi 15T Pro'nun Özellikleri (Söylenti)

İddiaya göre Xiaomi 15T Pro'nun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OmniVision OVX9100 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde Samsung JN5 telefoto kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde OV13B ultra geniş açılı kamera yer alacak.

Xiaomi 15T Pro'da Dimensity 9400+ işlemcisinin yer alması bekleniyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Telefonda ayrıca 5.500 mah bataryta ve 90W hızlı şarj teknolojisi bulunacak.