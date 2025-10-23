Ses Bombasından Farksız: Redmi K90 Pro Max Tanıtıldı!

Xiaomi'nin ünlü alt markalarından Redmi, haftalarca süren söylenti ve sızıntıların ardından nihayet yeni telefonu Redmi K90 Pro Max'i tanıttı. Sahip olduğu güçlü özellikleriyle amiral gemisi sınıfına dahil olan yeni cihaz kısa bir süre önce Çin'de satışa sunuldu.

Peki Redmi K90 Pro Max neler sunuyor? Fiyatı ne kadar ve Türkiye'ye gelecek mi? Tüm bu soruların yanıtlarını gelin birlikte inceleyelim!

Redmi K90 Pro Max'in Özellikleri

Yeni akıllı telefon, kısa bir süre önce piyasaya sürülen Xiaomi 17 ve Vivo X300 gibi diğer amiral gemisi cihazlara benzer şekilde performanstan tasarıma, pil ömründen bağlantı seçeneklerine kadar her alanda üst düzey özelliklere sahip.

Tasarım

Rafine ve üst düzey bir malzeme kalitesi ile donatılan K90 Pro Max, Xiaomi 17 Pro Max modeline benzer şekilde düz bir arka panel ve düz metalik çerçeve kenarlıkları ile dikkat çekiyor.

Cihaz arka yüzeyinde yer alan büyük kamera adasında üç kamera sensörü ve LED flaşa ek olarak, Bose tarafından geliştirilen bir arka hoparlörü de bünyesinde barındırıyor.

Genel olarak oldukça şık ve zarif bir tasarıma sahip olan telefon, IP68 su ve toza dayanıklılık sertifikası ile birlikte dayanıklı olduğunu da kanıtlıyor. Cihaz, siyah, beyaz ve altın renk seçeneklerine ek olarak kot kumaşı hissyatı veren Denim isimli bir versiyonla raflardaki yerini alıyor.

Ekran

Ön tarafta ise Xiaomi 17 Pro Max ile aynı paneli kullanan K90 Pro Max, 2K+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve tam 3500 nit tepe parlaklığı sunan 6.9 inç boyutunda bir M10 OLED ekrana sahip.

Dört bir yanındaki ince ve simetrik çerçeveleriyle oldukça estetik bir duruş sergileyen bu panel ayrıca, Xiaomi'nin Qingshan 3.0 teknolojisi sayesinde uzun kullanımlarda bile kullanıcıların göz yorgunluğu yaşamasına engel oluyor.

Donanım

Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden güç alan yeni telefon, amiral gemisi işlemcisini 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama seçenekleriyle eşleştiriyor. Aynı zamanda oyun deneyimini zirveye taşımak için özel D2 grafik çipiyle donatılan K90 Pro Max, ısınma sorunlarını kontrol altında tutmak için ise 3D soğutma sistemini bünyesinde barındırıyor.

Pil Ömrü

Yeni amiral gemisi cihaz daha öncesinde de açıklandığı gibi pil performansıyla da adından söz ettirecek. 7.560 mAh gibi devasa bir batarya kapasitesine sahip olan model, 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. Ayrıca 22.5W ters kablosuz şarj desteği de mevcut.

Kamera

Redmi K90 Pro Max, kamera alanında da Xiaomi 17 serisinden ilham alıyor. Nitekim cihazın arka kurulumu serinin standart modeli ile tamamen aynı.

Ana Kamera: 50MP çözünürlük, 1/1.31 inç boyutunda Light Fusion 950 sensör.

50MP çözünürlük, 1/1.31 inç boyutunda Light Fusion 950 sensör. Ultra Geniş Açı: 50MP çözünürlük, OV50M sensör.

50MP çözünürlük, OV50M sensör. Periskop Telefoto: 50MP çözünürlük, 5x optik yakınlaştırma sunan Samsung JN5 sensörü.

Ses ve İşletim Sistemi

Xiaomi'nin Android 16 tabanlı HyperOS 3 arayüzü ile kutudan çıkan Redmi K90 Pro Max, şimdiye kadar akıllı telefon pazarında eşine az rastladığımız bir ses sistemine sahip. Arka yüzeyde Bose destekli bir ikincil hoparlöre sahip olan model, iki ultra lineer hoparlörü ve büyük bağımsız bas ünitesini bir araya getirerek 2.1 kanallık ses kurulumu sunacak.

Redmi K90 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar?

Yeni amiral gemisi telefon Çin'de farklı bellek konfigürasyonlarıyla satışa sunuldu. Cihazın önümüzdeki dönemde küresel pazara açılması bekleniyor. Fiyat seçenekleri şu şekilde:

12 GB RAM + 256 GB Depolama: 550 dolar

12 GB RAM + 512 GB Depolama: 630 dolar

16 GB RAM + 256 GB Depolama: 673 dolar

16 GB RAM + 1 TB Depolama: 743 dolar

Peki siz Redmi'nin yeni modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu özellikler, K90 Pro Max'i en iyi akıllı telefon modelleri arasına sokabilir mi? Yorumlarda buluşalım.