Xiaomi'den Ucuz Amiral Gemisi Geliyor! Kamera Özellikleri Sızdırıldı

Redmi K90 Pro ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Redmi K90 Pro'nun kamera özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre uzun süredir merakla beklenen telefonun kamera sisteminde önceki nesle göre önemli iyileştirmeler olacak. Bu da daha iyi bir deneyim elde edilmesini sağlayacak.

Redmi K90 Pro'nun Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Redmi K90 Pro'nun ana kamerasında 1/1.3" büyüklüğünde sensör kullanılacak. Bu sayede yeni telefon, Redmi K80 Pro'ya kıyasla çok daha fazla ışık alacak. K90 Pro'nun ana kamerası f/1.7 diyafram açıklığına, 23 mm odak uzaklığına ve OIS desteğine sahip olacak.

Xiaomi'nin uygun fiyatlı amiral gemisi telefonunda ayrıca periskop kamera da yer alacak. 1/2.76" boyutunda Samsung ISOCELL JN5 sensörüne sahip bu kamera, 2.5x ila 3x optik yakınlaştırma sunacak. 50 megapiksel çözünürlüğünde olması beklenen bu kameranın aynı zamanda telefoto makro işlevi göreceği söyleniyor.

En iyi Xiaomi telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Redmi K90 Pro'da ultra geniş açılı kamera da bulunacak. 1/2.88" büyüklüğündeki OmniVision OV50M sensöre sahip bu kamera 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Bir önceki modelde 1/3.42" büyüklüğünde sensöre sahip 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera tercih edilmişti.

Telefonun işlemcisine dair bir bilgi paylaşılmadı ancak Redmi K80 Pro'da Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti. Yeni telefonda ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 yer alabilir. Ayrıca yeni telefonun 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunması bekleniyor. Peki, Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi K90 Pro ne zaman çıkacak?

Redmi K90 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi K90 Pro'nun 2025 yılının ekim ya da kasım ayında Çin'de tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, tasarımı ve fiyat etiketi belli olacak. Redmi K80 Pro geçtiğimiz yılın kasım ayında, Redmi K80 Ultra ise 2025 yılının haziran ayında tanıtılmıştı.