Redmi K90 Pro Max Arabaları Kıskandıracak Ses Sistemiyle Geliyor!

Xiaomi'nin ünlü alt markalarından Redmi, yeni amiral gemisi serisi Redmi K90'ı tanıtmak için adeta gün sayıyor. Lansman öncesinde şirketin üst düzey yöneticisi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla serinin en üst düzey modeli olan Redmi K90 Pro Max ile ilgili bazı önemli bilgileri gün yüzüne çıkardı.

Yapılan paylaşımlara göre yeni cihaz, arka hoparlöre ve 2.1 kanallı ses mimarisine sahip ses sistemiyle akustik deneyimini bambaşka bir seviyeye çıkarak. İşte detaylar!

Redmi K90 Pro Max Arka Kameranın Yanına Hoparlör Ekliyor

Redmi Ürün Müdürü Sun Cun'un açıklamasına göre Redmi K90 Pro Max'in arka yüzeyinde daha öncesinde eşine pek rastlamadığımız bir donanım bulunacak. Yeni telefon uzaktan bakıldığında ikincil bir sensör veya LED flaşı andıran bir arka hoparlöre sahip olacak.

Bose iş birliğiyle geliştirilen bu hoparlör, cihazın IP68 ve IP69 su ve toza karşı dayanıklılık sertifikasından ödün vermeyecek şekilde tasarlanmış. Yani telefonunuz suya veya toza maruz kalsa bile ses sisteminiz koruma altında kalacak.

Cun'un belirttiğine göre arka modülün yanı sıra telefonun kenarındaki hoparlör açıklıkları da dayanıklılık esaslı üretildi. Öyle ki, bu alanlarda cihazın her ortamda iyi bir ses performansı sunmasını sağlayan "titreşimle toz giderme" teknolojisi bulunuyor.

Redmi K90 Pro Max, alt ve üst hoparlörlere ek olarak arka tarafa yerleştirilen bu Bose destekli ünite sayesinde 2.1 kanal ses sistemine sahip olacak. Bu benzersiz üçlü hoparlör kombinasyonu özellikle oyun oynarken, video izlerken veya müzik dinlerken kullanıcılara çok daha zengin bir ses deneyimi vadediyor.

Redmi K90 Pro Max Neler Sunacak?

Şimdilik yeni telefonun diğer teknik özellikleri ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınan Cun, Pro Max modelinin "Denim" isimli özel bir kaplama seçeneği ile geleceğini duyurdu. Cun'a göre bu versiyon, gerçek kot kumaşın dokusunu ve hissiyatını birebir yansıtan "tech denim" adını verdikleri özel bir malzemeyle üretilecek.

Bu materyalin aynı zamanda kire, aşınmaya ve çizilmelere karşı çok daha yüksek bir direnç sunacağı, üstelik soğutma performansı konusunda da standart seçeneklerden geri kalmayacağı belirtiliyor.

Peki yeni amiral gemisine hangi donanımlar güç verecek? Sızıntılara göre Redmi K90 Pro Max’in beklenen kilit teknik özellikleri şöyle:

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5 Elite

Snapdragon 8 Gen 5 Elite Ekran: 6.59 inç boyutunda 2K çözünürlüklü düz ekran

6.59 inç boyutunda 2K çözünürlüklü düz ekran Kamera: OIS destekli, 1/1.3 inç sensör büyüklüğünde 50 MP ana kamera ve periskop telefoto lens

En iyi Xiaomi telefonlar arasına katılacak Yeni K90 serisi 23 Ekim tarihinde düzenlenecek bir lansman etkinliğiyle birlikte resmen tanıtılacak. O gün geldiğinde yeni modellerin şimdilik açığa çıkmayan diğer özelliklerini de keşfetmiş olacağız. Gelişmeler için takipte kalın!