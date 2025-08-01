Redmi K90 Serisinin Özellikleri Sızdırıldı! Dev Batarya ve Dahası

Geçtiğimiz yıl Redmi K80, 2025 yılının haziran ayında ise Redmi K80 Ultra tanıtılmıştı. Bu tanıtımın ardından serinin yeni telefonları merakla beklenmeye başlanmıştı. Bir sızıntı sonucunda Redmi K90 serisinin özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgliere göre yeni telefonlar dev bataryaya sahip olacak.

Redmi K90'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 7100 mAh batarya kapasitesine sahip Redmi K90, 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Redmi K80'de 6550 mAh batarya kapasitesinin yer aldığını belirtelim. Dolayısıyla batarya tarafında önemli bir artış yaşanacak.

Xiaomi'nin yeni telefonu, SM8845 kod adına sahip Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden güç alacak. Qualcomm tarafından henüz duyurulmayan sekiz çekirdekli işlemcinin Snapdragon 8 Elite'a yakın bir performans sunacağı söyleniyor.

6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip Android telefon, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefon 3D ultrasonik parmak izi sensörü ile birlikte gelecek. Ekran altına entegre edilecek bu teknoloji hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak.

Redmi K90 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Sızdırılan bilgilere göre 7500 mAh batarya kapasitesine sahip Redmi K90 Pro, 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Dev batarya, telefonun uzun süre boyunca şarj işlemine ihtiyaç duymamasını sağlayacak. Redmi K80 Pro'nun 6000 mAh batarya kapasitesine sahip olduğunu belirtelim.

K90 Pro gücünü Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinden alacak. Redmi K80 Pro'da iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdekten oluşan Snadpragon 8 Elite tercih edilmişti.

6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefon 3D ultrasonik parmak izi sensörü ve çift stereo hoparlör ile birlikte gelecek.

Redmi K90 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi Xiaomi telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Redmi K90 serisinin ekim ayında tanıtılacağı iddia edildi. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.