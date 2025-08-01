8 GB RAM'e Sahip Samsung Galaxy A17'nin Fiyatı Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz yılın ekim ayında Galaxy A16 5G'yi tanıtan Samsung, yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Yaşanan bir sızıntı ile birlikte Galaxy A17'nin fiyatı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon 289,90 euro (13.465 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Samsung Galaxy A17'nin Fiyatı Sızdırıldı

İtalya merkezli bir e-ticaret sitesinde Galaxy A17'nin 4G ve 5G olmak üzere iki farklı sürümü ortaya çıktı. Telefonun 5G sürümü 319,90 euro (14.856 TL), 4G sürümü ise 289,90 euro (13.465 TL) fiyata sahip olacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

Samsung Galaxy A17 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre Galaxy A17'nin 5G sürümü gücünü Exynos 1380 işlemcisinden alacak. 5 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide dört adet 2.4 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor. Samsung Galaxy A54'te de aynı işlemci tercih edilmişti.

Galaxy A17'nin 5G sürümü 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri olabilir. 5000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj teknolojisi yer alacak. Galaxy A16 5G'de de aynı batarya kapasitesi ve şarj hızı tercih edilmişti.

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip Galaxy A17 5G, AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük sunacak. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunacak.

Samsung Galaxy A17 4G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Telefonun 4G sürümünde MediaTek Helio G99 işlemcisi yer alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Galaxy A17 4G, 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunabilir. 5000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj teknolojisi yer alacak. Söz konusu telefonlara dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.