Xiaomi'den 120Hz Ekranlı Ucuz Telefon Geliyor! 8 GB RAM'e Sahip

2025 yılının ocak ayında Redmi Note 14 serisi tanıtılmıştı. Uygun fiyata güçlü donanım sunan bu seriye yeni bir model katılmaya hazırlanıyor. Redmi Note 14 SE 5G olarak isimlendirilen telefonun bazı özellikleri ortaya çıktı.

Redmi Note 14 SE 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip Redmi Note 14 SE 5G, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı ve 2100 nite kadar parlaklık sunacak. Telefon, Corning Gorilla Glass 5 ekran koruma teknolojisini destekleyecek.

Telefon gücünü MediaTek Dimensity 7025 Ultra işlemcisinden alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Redmi Note 14 SE 5G'de 8 GB RAM bulunacak. Depolama tarafında 128 GB ve 256 GB seçeneklerini görebiliriz. 5100 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony LYT-600 ana kamera yer alacak. OIS desteğine sahip kamera, her türlü ışık koşulunda başarılı görüntüler elde edecek. Diğer kameraların özellikleri henüz belli değil.

Çift stereo hoparlöre sahip telefon Dolby Atmos teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, ses deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyacak. Peki, Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi Note 14 SE 5G ne zaman tanıtılacak?

Redmi Note 14 SE 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi Note 14 SE 5G 28 Temmuz tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak.