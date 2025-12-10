108 MP Kameralı Redmi Note 15'in Global Sürümünden Video Geldi

Redmi Note 15 5G'nin global sürümü ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda global sürüm için bir video paylaşıldı. Bu videoda akıllı telefonun yüksek çözünürlüklü kamerası vurgulandı. Android telefon kameranın yanı sıra yüksek yenileme hızı ve hızlı şarj teknolojisi dahil birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Redmi Note 15'in Global Sürümü İçin Video Paylaşıldı

Redmi India'nın X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden Redmi Note 15 5G'nin global sürümü için bir video paylaşıldı. 18 saniye uzunluğundaki videoya göre global sürümde 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. Çin sürümünde de aynı çözünürlükte kameraya yer verilmişti.

A new benchmark steps into the spotlight.



Meet REDMI Note 15 5G, the 108 Master Pixel Edition, engineered for those who demand more from every frame, every tap, every moment.



It’s Faster. Stronger. Simply Better.

Coming soon. pic.twitter.com/UGTOpUI95u — Redmi India (@RedmiIndia) December 9, 2025

Redmi Note 15'in Özellikleri Nasıl Olacak? (Global)

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Arka Kamera: 108 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

108 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 20 MP

20 MP Batarya: 5.520 mAh

5.520 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Ağırlık: 178 gram

178 gram Boyut: 164 x 75,42 x 7,35 mm

164 x 75,42 x 7,35 mm İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3

Snapdragon 6 Gen 3 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

Bütçe dostu Android telefonda Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi ve Adreno 710 GPU bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci dört adet 2.4 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. M7 5G'de ise sekiz çekirdekli Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi yer alıyor.

Redmi Note 15'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Note 15 5G'nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü, Almanya merkezli bir e-ticaret platformunda 299 euro (14.824 TL) fiyat etiketiyle görüntülenmişti. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten ötürü akıllı telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.